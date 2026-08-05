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Otkriveno kako je propao veliki transfer Vatrenog: Jakirović ga je želio, ali...

N.M.

05.08.2026 u 22:02

Sergej Jakirović
Sergej Jakirović Izvor: Profimedia / Autor: MDI / Shutterstock Editorial / Profimedia
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U noći sa srijede na četvrtak po hrvatskom vremenu Monterrey i Orlando City igraju susret Liga kupa, a u konkurenciji za nastup ponovno je hrvatski reprezentativac Marco Pašalić.

Posljednjih tjedana njegovo se ime povezivalo s mogućim prelaskom u engleski Hull City, gdje je trener Sergej Jakirović, s kojim je uspješno surađivao u Rijeci. Pašalić je također bio zainteresiran za povratak u Europu, a igranje u Premier ligi predstavljalo bi mu privlačan izazov.

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Međutim, transfer je zapeo zbog financijskih ograničenja engleskog kluba. Hull City ovog ljeta raspolaže s ograničenim budžetom za dovođenje pojačanja zbog pravila financijskog fair-playa. Klub je prošle sezone imao ozbiljna ograničenja na tržištu, a ni sada situacija nije znatno povoljnija, pišu Sportske novosti.

Američki klub nije želio pregovarati pod svojim uvjetima. Hull City ponudio je oko pet milijuna eura, koliko je Orlando ranije platio Rijeci za Pašalića, no vodeći ljudi kluba s Floride nisu bili spremni prihvatiti takvu ponudu jer na transferu ne bi ostvarili zaradu. Tražili su između sedam i osam milijuna eura, a odbili su i mogućnost posudbe.

Prema trenutačnom razvoju događaja, Pašalić ostaje u Orlandu i neće preseliti u Englesku tijekom ovog prijelaznog roka, iako se do njegova završetka uvijek mogu dogoditi novi obrati. Jakirović je ovog ljeta pokazivao interes i za još nekoliko hrvatskih nogometaša, među kojima su Franjo Ivanović i Toni Fruk, no zasad nije uspio dovesti nijednog od njih.

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