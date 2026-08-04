Kovačević progovorio o Dinamovom hit igraču: 'Ja doslovno nisam dozvolio njegov odlazak'

Momčad Marija Kovačevića odigrala je odličnu utakmicu i slavila golovima Zajca, McKenne, Lisice, Stojkovića i Kačavende i kupila si mir uoči uzvrata i play-offa LP-a protiv Vikinga u sljedećoj fazi.

Dinamo nije imalo slabu točku, a svoju minutažu opet je sjajno iskoristio Lukas Kačavenda. On je u igru ušao u 71. minuti i u sudačkoj nadoknadi je zabio za 5:0.

To mu je bio drugi gol ove sezone nakon pogotka protiv Thuna u uzvratnoj utakmici 2. pretkola i na početku sezone postao je Dinamov hit igrač. Najviše zato što se na njega uoči priprema praktički nije ni računalo, ali se pod vodstvom Marija Kovačevića pretvorio u Dinamov veliki dobitak.

'Bilo mi je žao što je prošle godine otišao, bilo je puno veznih igrača pa je tako ispalo. Ni tad nisam bio za to', rekao je Kovačević nakon utakmice i dodao:



'Od prvog dana na pripremama falila nam je osmica, on je stvarno imao ponude, ali ja doslovno nisam dozvolio njegov odlazak ako netko ne dođe. Pokazao je da je dio nas i to me veseli. Mlad je, puno je prošao, imao je nesreće s ozljedama. Ja mu želim da ostane bez ozljeda, a on će doći na svoje'.

