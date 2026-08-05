Dramatična završnica u Danskoj: VAR 'spriječio' Valdasa na putu do velikog povratka

Danski AGF napravio je prvi korak prema plasmanu u sljedeće pretkolo Lige prvaka. U prvoj utakmici kvalifikacija svladao je na domaćem terenu azerbajdžanski Sabah, koji vodi Valdas Dambrauskas, rezultatom 2:1.
Početak susreta kasnio je 40 minuta zbog prometnog zastoja, no to nije umanjilo atmosferu na tribinama. Domaći navijači od prve su minute glasno bodrili svoju momčad.
Domaćin je u 30. minuti ostao bez iskusnog stopera Frederika Tingagera, koji je zbog ozljede morao napustiti teren. Obrambeni igrač imao je problema s ozljedom i tijekom prošlotjedne utakmice protiv Lyngbyja.
Nekoliko minuta nakon njegova izlaska AGF je poveo. Odbijenu loptu na rubu kaznenog prostora dočekao je James Bogere i udarcem iz prve pogodio gornji kut za 1:0.
Uganđanski napadač ponovno je bio precizan u 63. minuti. Lijevom je nogom s ruba šesnaesterca pogodio suprotni kut i povećao prednost domaće momčadi na 2:0.
Iako je AGF imao dva gola prednosti, gosti su se brzo vratili u utakmicu. Nakon brze kontre lopta je stigla do Veljka Simića, koji je zatresao mrežu i smanjio na 2:1.
Sabah je u završnici krenuo po izjednačenje te je u sudačkoj nadoknadi uspio postići pogodak. Ipak, nakon pregleda VAR-a gol je poništen zbog zaleđa. AGF je tako sačuvao pobjedu 2:1 te će na uzvrat u Azerbajdžan otputovati s minimalnom prednošću.