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Dramatična završnica u Danskoj: VAR 'spriječio' Valdasa na putu do velikog povratka

N.M.

05.08.2026 u 21:40

Valdas Dambrauskas
Valdas Dambrauskas Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
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Danski AGF napravio je prvi korak prema plasmanu u sljedeće pretkolo Lige prvaka. U prvoj utakmici kvalifikacija svladao je na domaćem terenu azerbajdžanski Sabah, koji vodi Valdas Dambrauskas, rezultatom 2:1.

Početak susreta kasnio je 40 minuta zbog prometnog zastoja, no to nije umanjilo atmosferu na tribinama. Domaći navijači od prve su minute glasno bodrili svoju momčad.

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Domaćin je u 30. minuti ostao bez iskusnog stopera Frederika Tingagera, koji je zbog ozljede morao napustiti teren. Obrambeni igrač imao je problema s ozljedom i tijekom prošlotjedne utakmice protiv Lyngbyja.

Nekoliko minuta nakon njegova izlaska AGF je poveo. Odbijenu loptu na rubu kaznenog prostora dočekao je James Bogere i udarcem iz prve pogodio gornji kut za 1:0.

Uganđanski napadač ponovno je bio precizan u 63. minuti. Lijevom je nogom s ruba šesnaesterca pogodio suprotni kut i povećao prednost domaće momčadi na 2:0.

Iako je AGF imao dva gola prednosti, gosti su se brzo vratili u utakmicu. Nakon brze kontre lopta je stigla do Veljka Simića, koji je zatresao mrežu i smanjio na 2:1.

Sabah je u završnici krenuo po izjednačenje te je u sudačkoj nadoknadi uspio postići pogodak. Ipak, nakon pregleda VAR-a gol je poništen zbog zaleđa. AGF je tako sačuvao pobjedu 2:1 te će na uzvrat u Azerbajdžan otputovati s minimalnom prednošću.

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