Dramatična završnica u Danskoj: VAR 'spriječio' Valdasa na putu do velikog povratka

Početak susreta kasnio je 40 minuta zbog prometnog zastoja, no to nije umanjilo atmosferu na tribinama. Domaći navijači od prve su minute glasno bodrili svoju momčad.

Domaćin je u 30. minuti ostao bez iskusnog stopera Frederika Tingagera, koji je zbog ozljede morao napustiti teren. Obrambeni igrač imao je problema s ozljedom i tijekom prošlotjedne utakmice protiv Lyngbyja.

Nekoliko minuta nakon njegova izlaska AGF je poveo. Odbijenu loptu na rubu kaznenog prostora dočekao je James Bogere i udarcem iz prve pogodio gornji kut za 1:0.

Uganđanski napadač ponovno je bio precizan u 63. minuti. Lijevom je nogom s ruba šesnaesterca pogodio suprotni kut i povećao prednost domaće momčadi na 2:0.

Iako je AGF imao dva gola prednosti, gosti su se brzo vratili u utakmicu. Nakon brze kontre lopta je stigla do Veljka Simića, koji je zatresao mrežu i smanjio na 2:1.

Sabah je u završnici krenuo po izjednačenje te je u sudačkoj nadoknadi uspio postići pogodak. Ipak, nakon pregleda VAR-a gol je poništen zbog zaleđa. AGF je tako sačuvao pobjedu 2:1 te će na uzvrat u Azerbajdžan otputovati s minimalnom prednošću.