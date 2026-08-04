Sopić oduševio nakon poraza od Dinama: 'Sad bih ja kao trebao nešto reći...'

Dinamo je u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka deklasirao Žalgiris 5:0.
Momčad Marija Kovačevića potpuno je nadigrala slabašnu ekipu Željka Sopića, koji je nakon susreta, a uoči uzvrata, bio vrlo realan.
'Ja sam potpuno realan i svjestan i svoje ekipe i svega. Isto bi bilo da smo igrali protiv Lecha ili Crvene zvezde. Ljudi moji, to je drugi nivo. Mi ćemo biti puno bolji u Konferencijskoj ligi u rujnu, ali s obzirom na to kakve igrače dovodimo i kakve možemo, onda je to realno', rekao je u studiju MAXSporta nakon utakmice i nastavio:
'Dinamo je momčad za Ligu prvaka, mi za Konferencijsku ligu i to je to. Naravno da nisam zadovoljan porazom 5:0, ali rekao sam dečkima da dignu glave. Nema se tu puno reći, Dinamu čestitam na apsolutno zasluženoj pobjedi.
Realno, dobro smo prošli iako smo dva gola primili na... Neću komentirati kakav način. Ova dva sugovornika (Samir Toplak i Željko Sopić, op. a.) bi možda napravila neki faul ranije, ali to je kvaliteta i kvaliteta se plaća. Mojim dečkima skidam kapu, a Dinamu želim puno sreće.
Sad bih ja trebao reći da ćemo mi u drugoj utakmici nešto pokušati, ali ja sam potpuno realan. Mi ćemo se, iskreno, koncentrirati na prvenstvo i moramo u te utakmice ulaziti maksimalno. Ako se mislimo boriti s klubovima kao što su Dinamo i Bešiktaš, neće biti dobro'.