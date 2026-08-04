Sopić oduševio nakon poraza od Dinama: 'Sad bih ja kao trebao nešto reći...'

Momčad Marija Kovačevića potpuno je nadigrala slabašnu ekipu Željka Sopića , koji je nakon susreta, a uoči uzvrata, bio vrlo realan.

'Ja sam potpuno realan i svjestan i svoje ekipe i svega. Isto bi bilo da smo igrali protiv Lecha ili Crvene zvezde. Ljudi moji, to je drugi nivo. Mi ćemo biti puno bolji u Konferencijskoj ligi u rujnu, ali s obzirom na to kakve igrače dovodimo i kakve možemo, onda je to realno', rekao je u studiju MAXSporta nakon utakmice i nastavio:

'Dinamo je momčad za Ligu prvaka, mi za Konferencijsku ligu i to je to. Naravno da nisam zadovoljan porazom 5:0, ali rekao sam dečkima da dignu glave. Nema se tu puno reći, Dinamu čestitam na apsolutno zasluženoj pobjedi.