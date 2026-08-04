dinamo - žalgiris 5:0

Sopić oduševio nakon poraza od Dinama: 'Sad bih ja kao trebao nešto reći...'

S. M.

04.08.2026 u 22:31

Željko Sopić
Željko Sopić Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
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Dinamo je u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka deklasirao Žalgiris 5:0.

Momčad Marija Kovačevića potpuno je nadigrala slabašnu ekipu Željka Sopića, koji je nakon susreta, a uoči uzvrata, bio vrlo realan.

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'Ja sam potpuno realan i svjestan i svoje ekipe i svega. Isto bi bilo da smo igrali protiv Lecha ili Crvene zvezde. Ljudi moji, to je drugi nivo. Mi ćemo biti puno bolji u Konferencijskoj ligi u rujnu, ali s obzirom na to kakve igrače dovodimo i kakve možemo, onda je to realno', rekao je u studiju MAXSporta nakon utakmice i nastavio:

'Dinamo je momčad za Ligu prvaka, mi za Konferencijsku ligu i to je to. Naravno da nisam zadovoljan porazom 5:0, ali rekao sam dečkima da dignu glave. Nema se tu puno reći, Dinamu čestitam na apsolutno zasluženoj pobjedi.

Željko Sopić nakon poraza od Dinama Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Realno, dobro smo prošli iako smo dva gola primili na... Neću komentirati kakav način. Ova dva sugovornika (Samir Toplak i Željko Sopić, op. a.) bi možda napravila neki faul ranije, ali to je kvaliteta i kvaliteta se plaća. Mojim dečkima skidam kapu, a Dinamu želim puno sreće.

Sad bih ja trebao reći da ćemo mi u drugoj utakmici nešto pokušati, ali ja sam potpuno realan. Mi ćemo se, iskreno, koncentrirati na prvenstvo i moramo u te utakmice ulaziti maksimalno. Ako se mislimo boriti s klubovima kao što su Dinamo i Bešiktaš, neće biti dobro'.

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