Velika vijest s Maksimira: Na ljeto odlaze trojica ponajboljih igrača ove sezone?!

Zagrepčanima bi dobar bio i bod koji bi im donio komforniju situaciju do kraja sezone. A to bi, pišu Sportske novosti, značilo i veću minutažu za mlade igrače koji su igrali u kupu protiv Kurilovca.

Marko Zebić (19), Patrik Horvat (17) i od ranije Sven Šunta (18) pokazali su da se na njih itekako može računati i da su oni Dinamova budućnost. To bi zaista i mogli biti jer bi na ljeto Maksimir mogli napustiti neki ključni igrači.

SN tvrde da već postoje upiti za Arbera Hoxhu koji je u prvom dijelu prvensva bio najbolji Dinamov igrač, a navodno su blizu odlaska i Sergi Dominguez (20) i Scott McKenna (29). Škot je neizostavan član prve Dinamove postave, ali njegove dobre igre i očekivani nastup na SP-u mogli bi značiti njegov odlazak.

Odlazak Hoxhe, McKenne i Domingueza bio bi ogroman udarac za Dinamo, ali u klubu su očito uvjereni da u svlačionici ima dosta kvalitete, ali i mladosti koja bi ih mogla nadomjestiti...