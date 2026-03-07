Kaos u Realu, ali jedan igrač oduševio Florentina Pereza: 'Zaslužuje novi ugovor'

Real Madrid već slaže momčad za sljedeću sezonu, a jedna od prvih odluka mogla bi biti - novi ugovor za Auréliena Tchouaménija. Španjolski mediji tvrde da Florentino Pérez želi što prije produžiti suradnju s francuskim veznjakom, koji igra možda i najbolju sezonu otkako je stigao na Santiago Bernabéu.

Iako mu aktualni ugovor traje do 2028., u Madridu ne žele čekati. U klubu smatraju da je Tchouaméni postao jedan od ključnih igrača momčadi i žele ga ‘zaključati’ dugoročnim ugovorom.

‘Najbolja sezona otkako je u Realu’

Kako pišu španjolski mediji, u upravi Reala uvjereni su da 25-godišnji Francuz igra ‘najbolju sezonu otkako je stigao u klub’ te smatraju da potpuno zaslužuje produženje ugovora.

Povjerenje kluba prema Tchouaméniju nije se promijenilo ni u teškim trenucima. Na početku prošle sezone dio navijača na Bernabéuu znao ga je i izviždati, ali Real je ostao uz njega i vjerovao u njegov razvoj.

Danas je jasno da se ta strpljivost isplatila.

Sidro Realove vezne linije

Tchouaméni je u međuvremenu sazrio i pretvorio se u ključnog igrača Realove vezne linije. Postao je obrambeni vezni koji drži ravnotežu momčadi, ali u posljednje vrijeme sve češće doprinosi i golovima.

Zabio je važan pogodak u uzvratu play-offa Lige prvaka protiv Benfice za 2:1, a bio je strijelac i u pobjedi protiv Celte u Vigu.

Te su ga partije dodatno pogurale u prvi plan - u posljednjih pet utakmica čak tri puta proglašen je igračem utakmice, uključujući i dva dvoboja protiv Benfice.

Lider usred problema

Real Madrid ove sezone često muče ozljede. Jude Bellingham, Dani Ceballos i Eduardo Camavinga imali su problema s fizičkom spremom, a upravo je Tchouaméni u tim trenucima preuzeo još veću odgovornost.

Postao je sidro momčadi, igrač koji daje stabilnost u sredini terena, ali i lider koji sve češće preuzima inicijativu.

Real je 2023. godine za njega Monacu platio oko 90 milijuna eura, a danas u klubu smatraju da je ta investicija potpuno opravdana.

Zbog toga Florentino Pérez želi što prije zaključiti novu suradnju - jer u Madridu vjeruju da je Tchouaméni jedan od temelja buduće momčadi.