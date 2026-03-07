Kaos u Realu, ali jedan igrač oduševio Florentina Pereza: 'Zaslužuje novi ugovor'

Sponzor rubrike
Real Madrid već radi na prvim potezima za sljedeću sezonu, a jedan od njih mogao bi biti hitan novi ugovor za igrača koji je ove godine postao ključ momčadi. Iako mu aktualna suradnja traje do 2028., na Santiago Bernabéuu žele ga ‘zaključati’ što prije jer smatraju da igra sezonu života i da zaslužuje još veće povjerenje.
Real Madrid već slaže momčad za sljedeću sezonu, a jedna od prvih odluka mogla bi biti - novi ugovor za Auréliena Tchouaménija. Španjolski mediji tvrde da Florentino Pérez želi što prije produžiti suradnju s francuskim veznjakom, koji igra možda i najbolju sezonu otkako je stigao na Santiago Bernabéu.
Iako mu aktualni ugovor traje do 2028., u Madridu ne žele čekati. U klubu smatraju da je Tchouaméni postao jedan od ključnih igrača momčadi i žele ga ‘zaključati’ dugoročnim ugovorom.
‘Najbolja sezona otkako je u Realu’
Kako pišu španjolski mediji, u upravi Reala uvjereni su da 25-godišnji Francuz igra ‘najbolju sezonu otkako je stigao u klub’ te smatraju da potpuno zaslužuje produženje ugovora.
Povjerenje kluba prema Tchouaméniju nije se promijenilo ni u teškim trenucima. Na početku prošle sezone dio navijača na Bernabéuu znao ga je i izviždati, ali Real je ostao uz njega i vjerovao u njegov razvoj.
Danas je jasno da se ta strpljivost isplatila.
Sidro Realove vezne linije
Tchouaméni je u međuvremenu sazrio i pretvorio se u ključnog igrača Realove vezne linije. Postao je obrambeni vezni koji drži ravnotežu momčadi, ali u posljednje vrijeme sve češće doprinosi i golovima.
Zabio je važan pogodak u uzvratu play-offa Lige prvaka protiv Benfice za 2:1, a bio je strijelac i u pobjedi protiv Celte u Vigu.
Te su ga partije dodatno pogurale u prvi plan - u posljednjih pet utakmica čak tri puta proglašen je igračem utakmice, uključujući i dva dvoboja protiv Benfice.
Lider usred problema
Real Madrid ove sezone često muče ozljede. Jude Bellingham, Dani Ceballos i Eduardo Camavinga imali su problema s fizičkom spremom, a upravo je Tchouaméni u tim trenucima preuzeo još veću odgovornost.
Postao je sidro momčadi, igrač koji daje stabilnost u sredini terena, ali i lider koji sve češće preuzima inicijativu.
Real je 2023. godine za njega Monacu platio oko 90 milijuna eura, a danas u klubu smatraju da je ta investicija potpuno opravdana.
Zbog toga Florentino Pérez želi što prije zaključiti novu suradnju - jer u Madridu vjeruju da je Tchouaméni jedan od temelja buduće momčadi.