čudo iz hrvatske

Senzacionalni Vušković zaludio Njemačku: Evo što oduševljeni Nijemci pišu nakon povijesne utakmice

S.Č.

07.03.2026 u 19:25

Luka Vušković
Luka Vušković Izvor: Profimedia / Autor: Sebastian Räppold/Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

HSV je ostvario veliku pobjedu na gostovanju kod Wolfsburga, svladavši domaćina 2:1 u susretu 25. kola Bundeslige. U središtu svega bio je Luka Vušković - mladi hrvatski reprezentativac izborio je oba kaznena udarca za svoju momčad, a jedan je i sam pretvorio u pogodak.

Sva tri gola na utakmici pala su upravo s bijele točke. Wolfsburg je poveo u 22. minuti kada je Christian Eriksen realizirao kazneni udarac. No već u 33. minuti HSV je izjednačio - Vušković je preuzeo odgovornost i mirno zabio za 1:1.

U 58. minuti ponovno je upravo on bio u glavnoj ulozi. Izborio je drugi jedanaesterac za goste, a Jean-Luc Dompé precizno je pogodio za konačnih 2:1 i veliku pobjedu HSV-a.

Momčad iz Hamburga tako je stigla do sedme ovosezonske pobjede i s 29 bodova privremeno se popela na 10. mjesto ljestvice.

Vušković vs Wolfsburg
Vušković vs Wolfsburg Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sofascore

Njemački mediji oduševljeni Vuškovićem

Njemački mediji nakon utakmice nisu skrivali oduševljenje partijom mladog Hrvata.

Kicker ističe da je Vušković bio ključan u oba kaznena udarca - prvi je izborio i realizirao, a drugi ponovno iznudio i time praktički odlučio utakmicu.

Sky Sport Deutschland ide i korak dalje te ga opisuje kao jedno od najvećih otkrića sezone. U njihovoj analizi navodi se kako je, unatoč mladosti, već postao lider HSV-ove obrane i igrač koji preuzima odgovornost u ključnim trenucima.

Hamburger Morgenpost naglašava upravo njegov presudan utjecaj na rezultat, uz zaključak da je Hrvat bio čovjek koji je pokrenuo i završio akcije koje su donijele pobjedu.

Sličan ton ima i Hamburger Abendblatt, koji ističe da je HSV do velike gostujuće pobjede stigao zahvaljujući Vuškovićevoj odlučnosti i reakciji u ključnim trenucima.

Više nije samo talent

Sve to potvrđuje ono što u Njemačkoj postaje sve jasnije - Luka Vušković više nije samo mladi talent za budućnost.

Njegove igre u Bundesligi sve češće odlučuju utakmice, a nastavi li ovim tempom, mladi hrvatski branič vrlo brzo mogao bi postati jedna od najvećih priča sezone u Njemačkoj.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
čudo iz hrvatske

čudo iz hrvatske

Senzacionalni Vušković zaludio Njemačku: Evo što oduševljeni Nijemci pišu nakon povijesne utakmice
nevjerojatno

nevjerojatno

Ovo što je danas napravio čudesni Luka Vušković Bundesliga ne pamti: Evo kakvu je ocjenu dobio
grozno

grozno

Užasne scene na Maksimiru! Pogledajte groznu ozljedu igrača Varaždina, završio je u hitnoj pomoći

najpopularnije

Još vijesti