Senzacionalni Vušković zaludio Njemačku: Evo što oduševljeni Nijemci pišu nakon povijesne utakmice

Momčad iz Hamburga tako je stigla do sedme ovosezonske pobjede i s 29 bodova privremeno se popela na 10. mjesto ljestvice.

U 58. minuti ponovno je upravo on bio u glavnoj ulozi. Izborio je drugi jedanaesterac za goste, a Jean-Luc Dompé precizno je pogodio za konačnih 2:1 i veliku pobjedu HSV-a.

Sva tri gola na utakmici pala su upravo s bijele točke. Wolfsburg je poveo u 22. minuti kada je Christian Eriksen realizirao kazneni udarac. No već u 33. minuti HSV je izjednačio - Vušković je preuzeo odgovornost i mirno zabio za 1:1.

Njemački mediji oduševljeni Vuškovićem

Njemački mediji nakon utakmice nisu skrivali oduševljenje partijom mladog Hrvata.

Kicker ističe da je Vušković bio ključan u oba kaznena udarca - prvi je izborio i realizirao, a drugi ponovno iznudio i time praktički odlučio utakmicu.

Sky Sport Deutschland ide i korak dalje te ga opisuje kao jedno od najvećih otkrića sezone. U njihovoj analizi navodi se kako je, unatoč mladosti, već postao lider HSV-ove obrane i igrač koji preuzima odgovornost u ključnim trenucima.

Hamburger Morgenpost naglašava upravo njegov presudan utjecaj na rezultat, uz zaključak da je Hrvat bio čovjek koji je pokrenuo i završio akcije koje su donijele pobjedu.

Sličan ton ima i Hamburger Abendblatt, koji ističe da je HSV do velike gostujuće pobjede stigao zahvaljujući Vuškovićevoj odlučnosti i reakciji u ključnim trenucima.

Više nije samo talent

Sve to potvrđuje ono što u Njemačkoj postaje sve jasnije - Luka Vušković više nije samo mladi talent za budućnost.

Njegove igre u Bundesligi sve češće odlučuju utakmice, a nastavi li ovim tempom, mladi hrvatski branič vrlo brzo mogao bi postati jedna od najvećih priča sezone u Njemačkoj.