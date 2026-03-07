sjajni luka

Luka Vušković otkrio Nijemcima zašto je odlučio pucati povijesni penal

07.03.2026 u 20:42

Izvor: Profimedia / Autor: Oliver Ruhnke / imago sportfotodienst / Profimedia
Luka Vušković nastavlja igrati sezonu koja sve više podsjeća na pravu senzaciju. Mladi hrvatski reprezentativac ponovno je bio ključan u pobjedi HSV-a, koji je na gostovanju svladao Wolfsburg 2:1.

U tom susretu Vušković je bio u središtu akcije za izjednačujući pogodak u 33. minuti. Najprije je izborio kazneni udarac nakon intervencije VAR-a, a potom je i sam preuzeo odgovornost s bijele točke. Iako je vratar Kamil Grabara dotaknuo loptu, ona je ipak završila u mreži.

Bio je to peti pogodak Vuškovića ove sezone.

‘Bila je ovo važna pobjeda u teškoj utakmici. Borili smo se do kraja. Drugo poluvrijeme bilo je teško, ali zaslužili smo pobjedu’, rekao je nakon susreta.

Posebno je istaknuo podršku navijača HSV-a.

‘Osjećalo se kao da igramo doma. Imamo nevjerojatne navijače i već se veselimo sljedećem tjednu.’

Vušković je ponovno pokazao koliko znači momčadi - jednako je važan u obrani kao i u napadu, a objasnio je i zašto je odlučio izvesti jedanaesterac koji je sam izborio.

‘Prije prvog penala imao sam dobar osjećaj i želio sam ga izvesti', rekao je prvi tinejdžer u dresu HSV-a koji je zabio s bijele točke nakon 55 godina.

Senzacionalni Vušković zaludio Njemačku: Evo što oduševljeni Nijemci pišu nakon povijesne utakmice
