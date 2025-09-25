Vekić nastavila lošu formu: Poražena u prvom kolu Pekinga

U meču koji je trajao 83 minute ni jedna tenisačica nije servirala as, ali je Donna Vekić napravila šest dvostrukih grešaka. Vekić je realizirala 54 posto poena na prvom servisu, a Bucsa 69 posto.

U svakom je setu hrvatska tenisačica tri puta gubila svoj servis, a Španjolki ga je oduzela četiri puta, po dva u svakom setu.

Ovo je bio njihov drugi međusobni ogled i prva pobjeda španjolske tenisačice. Hrvatska ima još jednu predstavnicu, Antonia Ružić će u drugom kolu sutra igrati protiv Španjolske Paule Badose.