Vekić nastavila lošu formu: Poražena u prvom kolu Pekinga

N.M. / Hina

25.09.2025 u 12:18

Donna Vekić
Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-69.) poražena je u četvrtak u prvom kolu teniskog WTA turnira u Pekingu, bolja od nje je sa 6:2, 6:4 bila Španjolska Cristina Bucsa (WTA-67.).

U meču koji je trajao 83 minute ni jedna tenisačica nije servirala as, ali je Donna Vekić napravila šest dvostrukih grešaka. Vekić je realizirala 54 posto poena na prvom servisu, a Bucsa 69 posto.

U svakom je setu hrvatska tenisačica tri puta gubila svoj servis, a Španjolki ga je oduzela četiri puta, po dva u svakom setu.

Ovo je bio njihov drugi međusobni ogled i prva pobjeda španjolske tenisačice. Hrvatska ima još jednu predstavnicu, Antonia Ružić će u drugom kolu sutra igrati protiv Španjolske Paule Badose.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

