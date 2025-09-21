Vejić podržao žestok nastup Jeličića: 'Takvi komentari najbolje govore o njima samima'

Na rasprodanom Poljudu, Dinamo je golovima Hoxhe i Bakrara slavio 2:0. Stručni komentator MAXSporta Joško Jeličić je u emisiji Studio Supersport HNL žestoko komentirao kritike na račun trenera Hajduka Gonzala Garcije.

'Sad s ovim trenerom, on ne bi odustao od svoje ideje. On misli da je majstor, a on nema pojma, Garcia pojma nema. Sad ću reći zašto. Pa moraš, ako vidiš da nisi u stanju odgovoriti na zahtjeve utakmice, odustati od svoje ideje i prilagoditi se utakmici. E, to je danas falilo Hajduku, a Dinamu ne', sinoć je nakon derbija rekao Igor Pamić i očito je na koga se Jeličić referirao u svom nastupu.