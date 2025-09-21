Vejić podržao žestok nastup Jeličića: 'Takvi komentari najbolje govore o njima samima'

Hajduk je protiv Dinama doživio drugi prvenstveni poraz u nizu, a derbi je bio glavna tema Studija HNL-a na MAXSportu
Na rasprodanom Poljudu, Dinamo je golovima Hoxhe i Bakrara slavio 2:0. Stručni komentator MAXSporta Joško Jeličić je u emisiji Studio Supersport HNL žestoko komentirao kritike na račun trenera Hajduka Gonzala Garcije.
'Sad s ovim trenerom, on ne bi odustao od svoje ideje. On misli da je majstor, a on nema pojma, Garcia pojma nema. Sad ću reći zašto. Pa moraš, ako vidiš da nisi u stanju odgovoriti na zahtjeve utakmice, odustati od svoje ideje i prilagoditi se utakmici. E, to je danas falilo Hajduku, a Dinamu ne', sinoć je nakon derbija rekao Igor Pamić i očito je na koga se Jeličić referirao u svom nastupu.
'Jasno je da je Dinamo u prednosti, ali sada dovoditi Garciju u pitanje. Jasno mi je da će navijači reagirati i biti impulzivni, na kraju krajeva stalno su na stadionu, ali kada vidim kolege trenere, pod navodnicima kolege koji pljuju. Nije čudno da predsjednici klubova metu podove s trenerima. Imaju više cipela u guzici nego u ormariću za cipele', započeo je Jeličić oštro izlaganje.
'Zato što su takvi. Nikada nećeš čuti od liječnika da govori protiv svoga kolege. Trpio si izbornika Italije s onim hrkljušom od nogometa godinu dana, ne znam iz kojeg razloga. Pustite čovjeka da radi, mislim da su ljudi koji vode Hajduk svjesni toga', dodao je.
Na to se nadovezao i Hrvoje Vejić:
'Takvi komentari najbolje govore o njima samima.'