Vejić nikad žešće o Hajduku; poslušajte što je rekao o derbiju

Naravno da su susret u Splitu i velika pobjeda Modrih bili top tema i u Studiju HNL-a na MAXSportu.

Joško Jeličić i Hrvoje Vejić su imali što reći o derbiju, a posebno je oštar bio Vejić.

'Stvarno je zanimljivo i neobično da dođe 33 tisuće ljudi na jednu ovakvu prijateljsku utakmicu gdje domaćin napravi pet faulova i nema žuti karton. Zaslužena pobjeda Dinama. Postavili su se čvrsto, dočekali svoje šanse. Ta dva gola koja su pala, naravno da su mogla biti spriječena, ali jednostavno Hajduk nije reagirao u određenim trenucima. Možemo pričati, a vjerojatno će se pričati još i o prvom golu i o drugom golu. Re reakcije Hajdukovih igrača puno toga objašnjavaju. Sve u svemu, Hajduk nije zaslužio ništa više od ovog rezultata. Imam osjećaj da je Hajduk igrao tri dana i ne bi zabio gol. Tako da čestitke Dinamu, došli su i odradili su posao najbolje moguće', rekao je Vejić.