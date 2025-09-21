STUDIO SHNL

Vejić nikad žešće o Hajduku; poslušajte što je rekao o derbiju

S.Č.

21.09.2025 u 22:02

Hrvoje Vejić
Hrvoje Vejić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Veliki derbi između Hajduka i Dinama (0:2) na Poljudu obilježio je sedmo kolo SHNL-a

Naravno da su susret u Splitu i velika pobjeda Modrih bili top tema i u Studiju HNL-a na MAXSportu.

Joško Jeličić i Hrvoje Vejić su imali što reći o derbiju, a posebno je oštar bio Vejić.

'Stvarno je zanimljivo i neobično da dođe 33 tisuće ljudi na jednu ovakvu prijateljsku utakmicu gdje domaćin napravi pet faulova i nema žuti karton. Zaslužena pobjeda Dinama. Postavili su se čvrsto, dočekali svoje šanse. Ta dva gola koja su pala, naravno da su mogla biti spriječena, ali jednostavno Hajduk nije reagirao u određenim trenucima. Možemo pričati, a vjerojatno će se pričati još i o prvom golu i o drugom golu. Re reakcije Hajdukovih igrača puno toga objašnjavaju. Sve u svemu, Hajduk nije zaslužio ništa više od ovog rezultata. Imam osjećaj da je Hajduk igrao tri dana i ne bi zabio gol. Tako da čestitke Dinamu, došli su i odradili su posao najbolje moguće', rekao je Vejić.

Vejić o Hajduku Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Sažeci Hrvatske nogometne lige

Pogledajte nikad oštrije izlaganje Jeličića: 'Više cipela u guzici, nego u ormariću za cipele'
Silvijo Čabraja se vraća u SHNL. Evo koji klub će voditi
Vejić nikad žešće o Hajduku; poslušajte što je rekao o derbiju

