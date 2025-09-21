Pogledajte nikad oštrije izlaganje Jeličića: 'Više cipela u guzici, nego u ormariću za cipele'

'Jasno je da je Dinamo u prednosti, ali sada dovoditi Garciju u pitanje. Jasno mi je da će navijači reagirati i biti impulzivni, na kraju krajeva stalno su na stadionu, ali kada vidim kolege trenere, pod navodnicima kolege koji pljuju. Nije čudno da predsjednici klubova metu podove s trenerima. Imaju više cipela u guzici nego u ormariću za cipele', započeo je Jeličić oštro izlaganje.

'Zato što su takvi. Nikada nećeš čuti od liječnika da govori protiv svoga kolege. Trpio si izbornika Italije s onim hrkljušom od nogometa godinu dana, ne znam iz kojeg razloga. Pustite čovjeka da radi, mislim da su ljudi koji vode Hajduk svjesni toga', dodao je.