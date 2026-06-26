Vatreni propustio trening pred ključnu utakmicu: Ima problema s ozljedom

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Vatreni propustio trening pred ključnu utakmicu: Ima problema s ozljedom

  • N.M.
  • Zadnja izmjena 26.06.2026 02:55
  • Objavljeno 26.06.2026 u 01:31
Hrvatska nogometna reprezentacija
Hrvatska nogometna reprezentacija Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
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Branič hrvatske nogometne reprezentacije Martin Erlić nije odradio posljednji trening Vatrenih uoči odlaska u Philadelphiju, gdje Hrvatsku čeka dvoboj protiv Gane u 3. kolu skupine L Svjetskog prvenstva

Nogometaš danskog Midtjyllanda ima problema s petom, pa je iz predostrožnosti preskočio trening u kampu. Erlić na ovom Svjetskom prvenstvu još nije upisao nastup.

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Svi ostali reprezentativci trenirali su bez poteškoća. Nakon što su igrači koji su nastupili protiv Paname dan ranije odradili regeneracijski trening, danas je na rasporedu bio redovni trening, ujedno i posljednji prije puta u Philadelphiju.

Hrvatska uoči zadnjeg kola skupine L drži treće mjesto s tri boda. Ispred nje su Engleska i Gana s bodom više, dok je Panama ostala bez izgleda za prolazak dalje.

Hrvatskoj i bod otvara vrata nokaut-faze

Sustav natjecanja donosi izravan plasman u šesnaestinu finala za dvije najbolje reprezentacije iz svake od 12 skupina, a među putnicima u nokaut-fazu bit će i osam najboljih trećeplasiranih momčadi.

Hrvatskoj bi protiv Gane i bod trebao biti dovoljan za nastavak natjecanja, ali bi u tom slučaju skupinu najvjerojatnije završila kao treća. Pobjeda bi Vatrenima donijela drugo mjesto i znatno mirniji ulazak u nokaut-fazu.

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