Vatreni propustio trening pred ključnu utakmicu: Ima problema s ozljedom

Nogometaš danskog Midtjyllanda ima problema s petom, pa je iz predostrožnosti preskočio trening u kampu. Erlić na ovom Svjetskom prvenstvu još nije upisao nastup.

Svi ostali reprezentativci trenirali su bez poteškoća. Nakon što su igrači koji su nastupili protiv Paname dan ranije odradili regeneracijski trening, danas je na rasporedu bio redovni trening, ujedno i posljednji prije puta u Philadelphiju.

Hrvatska uoči zadnjeg kola skupine L drži treće mjesto s tri boda. Ispred nje su Engleska i Gana s bodom više, dok je Panama ostala bez izgleda za prolazak dalje.

Hrvatskoj i bod otvara vrata nokaut-faze

Sustav natjecanja donosi izravan plasman u šesnaestinu finala za dvije najbolje reprezentacije iz svake od 12 skupina, a među putnicima u nokaut-fazu bit će i osam najboljih trećeplasiranih momčadi.

Hrvatskoj bi protiv Gane i bod trebao biti dovoljan za nastavak natjecanja, ali bi u tom slučaju skupinu najvjerojatnije završila kao treća. Pobjeda bi Vatrenima donijela drugo mjesto i znatno mirniji ulazak u nokaut-fazu.