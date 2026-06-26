Nevjerojatno: Europa potpuno nemoćna, ove ekipe ih uništavaju

sp u nogometu

Nevjerojatno: Europa potpuno nemoćna, ove ekipe ih uništavaju

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 26.06.2026 01:03
  • Objavljeno 26.06.2026 u 01:03
Ekvador
Ekvador Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Svjetsko prvenstvo 2026. zasad donosi zanimljiv trend u okršajima južnoameričkih i europskih reprezentacija.

Paragvaj je svladao Tursku 1:0, Argentina je bez većih problema pobijedila Austriju 2:0, Brazil je s uvjerljivih 3:0 bio bolji od Škotske, dok je Ekvador priredio veliko iznenađenje pobjedom 2:1 protiv Njemačke.

Posebno se ističe činjenica da su europske reprezentacije u ta četiri dvoboja postigle samo jedan pogodak. Jedini koji je uspio zabiti bio je Njemačka protiv Ekvadora, ali ni to joj nije bilo dovoljno da izbjegne poraz. Europske reprezentacije su godinama imale reputaciju taktički najstabilnijih i najorganiziranijih momčadi na velikim natjecanjima.

No barem zasad, južnoameričke momčadi pokazale su više intenziteta, konkretnosti i kvalitete u ključnim trenucima. Naravno, turnir je još daleko od završetka i prerano je donositi konačne zaključke. Ipak, omjer 4:0 u korist CONMEBOL-a protiv UEFA-e podatak je koji se ne može ignorirati. Ako se ovaj trend nastavi, Svjetsko prvenstvo 2026. bi nas moglo vratiti u ono vrijeme kada je Južna Amerika dominirala na najvećoj nogometnoj pozornici.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sp u nogometu

sp u nogometu

Hrvatska je noćas čekala pomoć Japana, ali nije je dočekala: Vatrenima je sada sve još jasnije
sp u nogometu

sp u nogometu

Obala Bjelokosti odradila posao za Hrvatsku, ali šokantan poraz Njemačke zakomplicirao je sve
transferi

transferi

Gotovo je! City dogovorio jedan od najvećih transfera u povijesti nogometa

najpopularnije

Još vijesti