Nevjerojatno: Europa potpuno nemoćna, ove ekipe ih uništavaju

Paragvaj je svladao Tursku 1:0, Argentina je bez većih problema pobijedila Austriju 2:0, Brazil je s uvjerljivih 3:0 bio bolji od Škotske, dok je Ekvador priredio veliko iznenađenje pobjedom 2:1 protiv Njemačke.

Posebno se ističe činjenica da su europske reprezentacije u ta četiri dvoboja postigle samo jedan pogodak. Jedini koji je uspio zabiti bio je Njemačka protiv Ekvadora, ali ni to joj nije bilo dovoljno da izbjegne poraz. Europske reprezentacije su godinama imale reputaciju taktički najstabilnijih i najorganiziranijih momčadi na velikim natjecanjima.

No barem zasad, južnoameričke momčadi pokazale su više intenziteta, konkretnosti i kvalitete u ključnim trenucima. Naravno, turnir je još daleko od završetka i prerano je donositi konačne zaključke. Ipak, omjer 4:0 u korist CONMEBOL-a protiv UEFA-e podatak je koji se ne može ignorirati. Ako se ovaj trend nastavi, Svjetsko prvenstvo 2026. bi nas moglo vratiti u ono vrijeme kada je Južna Amerika dominirala na najvećoj nogometnoj pozornici.