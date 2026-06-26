Gvardiol komentirao kritike na svoj račun nakon Paname. Evo što je rekao

Hrvatska će proći u nokaut fazu ako ne izgubi od Gane. Može proći i s minimalnim porazom, ali s drastično manjim šansama.

Na press konferenciji uoči utakmice bili su Joško Gvardiol i Nikola Moro. Gvardiol je protiv Paname odigrao nešto slabiju utakmicu nakon čega je bilo dosta kritika na njegov nastup.

'Osjećam se odlično. Bilo je pa prošlo, novi dan. Nema razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene i ekipe, sve OK, znamo što nas čeka. Maksimalno se posvetiti Gani i odraditi utakmicu', rekao je Gvardiol na presici.

Novinari su ga pitali kako se nosi s kritikama.

'Drago mi je što sam ovdje i što imam priliku biti na svom drugom Svjetskom prvenstvu. To nije alibi za lošu igru. Ne čitam puno što se piše i ne bavim se time, fokus je na zajedništvu i na onome što radimo na terenu, ali moram se suočiti s tim.

Rekao sam nakon utakmice da nije bila najbolja utakmica s moje strane, ali mlad sam, naučit ću. Moramo biti što pozitivniji i, ako Bog da, bit će sve kako treba', odgovorio je.