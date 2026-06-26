Gledamo novo nogometno čudo, na SP-u je napravio nešto što nitko nije u ovom stoljeću

Yan Diomande jedan je od najvećih hitova dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva 2026. Nogometaš Obale Bjelokosti u svoje prve tri utakmice na Mundijalu napravio je nešto što nije uspio nijedan drugi igrač u ovom stoljeću.

Diomande je u prva tri nastupa kompletirao više od deset uspješnih driblinga i stvorio više od deset prilika za suigrače. Time se izdvojio kao jedini igrač od 2000. godine kojem je to uspjelo u prve tri utakmice na Svjetskom prvenstvu. Takva statistika najbolje pokazuje koliko je važan za igru Obale Bjelokosti.

Nije samo igrač koji stvara višak u igri jedan na jedan, nego i nogometaš koji iz tih situacija konstantno proizvodi konkretne prilike. U modernom nogometu rijetko se pronalaze igrači koji istovremeno mogu tako često probijati suparničke linije i stvarati šanse za momčad.

Upravo zato Diomande sve više privlači pažnju navijača, analitičara i skauta. Obala Bjelokosti već je jedna od zanimljivijih reprezentacija turnira, a Diomande je postao njezino najuzbudljivije lice. Ako nastavi igrati ovako, Svjetsko prvenstvo 2026. moglo bi biti turnir nakon kojeg će se prodati za više od 100 milijuna eura koliko je minimalno RB Leipzig tražio do sada.