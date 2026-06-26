U samo 45 minuta uništio Norvežane i ispisao povijest SP-a

Francuska je nakon 45 minuta već imala veliku prednost protiv norveške B momčadi, a apsolutni junak bio je čudesni Ousmane Dembélé. Francuski napadač zabio je hat-trick već do 32. minute i utakmicu pretvorio u vlastitu predstavu.

Norveška je možda gledala širu sliku i čuvala najveće zvijezde za ono što slijedi, ali protiv Francuske je platila visoku cijenu. Dembélé je brutalno kaznio rotacije i pritom ušao u povijest Svjetskih prvenstava.

Samo je jedan hat-trick u povijesti SP-a bio brži

Dembéléjev hat-trick protiv Norveške drugi je najbrži u povijesti svjetskih prvenstava. Do trećeg gola stigao je u 32. minuti, a ispred njega ostao je samo Austrijanac Erich Probst, koji je 1954. protiv Čehoslovačke hat-trick kompletirao do 24. minute.

Iza Dembéléja ostala su neka od najvećih imena u povijesti turnira. Gary Lineker zabio je hat-trick protiv Poljske 1986. do 35. minute, Gerd Müller protiv Bugarske 1970. do 38. minute, a Šveđanin Gustav Wetterström protiv Kube 1938. do 44. minute.

Popis najbržih hat-trickova u povijesti SP-a sada izgleda ovako:

24. minuta - Erich Probst, Austrija protiv Čehoslovačke, 1954. 32. minuta - Ousmane Dembélé, Francuska protiv Norveške, 2026. 35. minuta - Gary Lineker, Engleska protiv Poljske, 1986. 38. minuta - Gerd Müller, Njemačka protiv Bugarske, 1970. 44. minuta - Gustav Wetterström, Švedska protiv Kube, 1938.

Ušao u društvo Ballon d'Or velikana

Dembélé je ovom utakmicom ispisao još jednu posebnu stranicu povijesti. Postao je tek četvrti aktualni osvajač Zlatne lopte koji je na Svjetskom prvenstvu zabio hat-trick.

Prije njega to su napravili samo Eusebio 1966. protiv Sjeverne Koreje, kada je zabio četiri gola, Karl-Heinz Rummenigge 1982. protiv Čilea i Cristiano Ronaldo 2018. protiv Španjolske.

Sada je na tom popisu i Dembélé.

Za Francusku je to savršen odgovor uoči nokaut-faze. Momčad Didiera Deschampsa iskoristila je norveške rotacije, pokazala snagu i dobila utakmicu u kojoj je jedan igrač već nakon pola sata napravio ono što se u povijesti SP-a dogodilo samo nekoliko puta.

Norvežani su htjeli odmoriti glavne adute. Francuska je to pretvorila u lekciju, a Dembélé u jednu od najvećih individualnih predstava ovog turnira.