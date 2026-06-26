Vatreni radi veliki transfer usred SP-a

Matanović iza sebe ima najbolju sezonu karijere. Za Freiburg je postigao 15 golova i upisao četiri asistencije, a španjolski izvori posebno ističu i njegovu fizičku dominaciju. Visok je 194 centimetra, snažan u duelima i opasan u kaznenom prostoru, profil koji na tržištu napadača uvijek privlači pozornost.

Prema njihovim informacijama, klub iz Seville već nekoliko mjeseci prati Matanovića i razmatra ga kao moguće pojačanje za napad. Još nije riječ o završenom poslu, nego o sondiranju tržišta, ali sama činjenica da ga Betis drži na radaru dovoljno govori o sezoni koju je hrvatski reprezentativac odradio u Njemačkoj.

Betis ga prati već mjesecima

Betis nije klub koji slučajno ulazi u ovakve priče. Andaluzijski prvoligaš posljednjih godina pažljivo gradi momčad i često traži igrače koji mogu donijeti drukčiji profil u napadu. Matanović se u tu sliku uklapa zbog kombinacije visine, igre leđima prema golu i završnice.

Za hrvatskog napadača interes dolazi u posebno zanimljivom trenutku. Dok je fokus javnosti na Svjetskom prvenstvu i utakmicama Hrvatske, iza kulisa se već slažu ljetni transfer-planovi. Matanović je u Njemačkoj pokazao da može biti konkretan i učinkovit, a nastup na najvećoj reprezentativnoj pozornici dodatno mu diže vrijednost.

Real Betis zasad samo ispituje situaciju, ali španjolski mediji jasno pišu da ga klub prati već dulje vrijeme. Ako se interes pretvori u konkretnu ponudu, Matanović bi mogao napraviti veliki iskorak i preseliti u La Ligu.

Vatreni napadač u pravom trenutku podigao vrijednost

Matanović je dugo bio jedan od najzanimljivijih hrvatskih napadačkih potencijala, ali ova sezona dala mu je novu težinu. Petnaest golova i četiri asistencije u dresu Freiburga pretvorili su ga iz talenta u igrača koji može odmah pomoći ozbiljnom klubu.

Upravo zato nije iznenađenje da se njegovo ime pojavljuje u španjolskim kombinacijama. Betis traži napadačka rješenja, a Matanović ima karakteristike koje se teško pronalaze: visinu, snagu, osjećaj za gol i prostor za daljnji razvoj.

Za Hrvatsku je to također dobra vijest. Dalić u napadu dobiva igrača koji je ušao u sezonu života, a sada bi mogao napraviti i najveći klupski korak karijere.

Sve je zasad u fazi interesa i praćenja, ali priča je dovoljno ozbiljna da se u Španjolskoj već otvorila. Igor Matanović igra Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom, a istodobno bi mu se mogao otvoriti put prema jednom od najpoznatijih klubova La Lige.