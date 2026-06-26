Odluka norveškog izbornika razbjesnila je nogometni svijet, a u povijesti SP-a viđena je samo tri puta

No umjesto duela dvojice najvećih napadačkih zvijezda današnjice, stiglo je veliko razočaranje. Izbornik Norveške odlučio je uoči utakmice s Francuskom promijeniti gotovo cijelu početnu postavu kako bi najveće zvijezde odmorio za nokaut-fazu. Ta odluka odmah je izazvala brojne reakcije navijača, posebno onih koji su utakmicu doživljavali kao jedan od najjačih dvoboja prve faze turnira.

Norveška napravila potez koji se rijetko viđa

Norveška je protiv Francuske napravila čak deset promjena u početnoj postavi. Prema statističkom servisu Opta, Norvežani su time postali tek četvrta reprezentacija u povijesti svjetskih prvenstava koja je u istom izdanju turnira napravila deset ili više promjena u početnih 11 za jednu utakmicu.

Prije njih to su napravili samo Španjolska 2006. godine protiv Saudijske Arabije, kada je promijenila svih 11 igrača, Belgija 2018. protiv Japana s deset promjena te Brazil 2022. protiv Južne Koreje, također s deset promjena.

Drugim riječima, Norveška se našla u vrlo rijetkom društvu. No za navijače koji su čekali Haalanda protiv Mbappea ta statistika nije bila dovoljna utjeha.

Navijači razočarani, Norveška gleda širu sliku

Norveška je odluku donijela iz jasnog razloga - nokaut-faza već je osigurana, a u nastavku turnira važnije je imati najvažnije igrače svježe nego juriti spektakl u utakmici koja za njih nema istu težinu kao one koje slijede.

Iz perspektive izbornika, odluka ima logiku. Haaland i ostale najveće zvijezde trebaju biti spremni za utakmice u kojima se više ne može popraviti pogreška. U nokaut-fazi jedan loš dan znači ispadanje, pa je rizik od ozljede ili umora postao važniji od marketinške vrijednosti velikog dvoboja.

No iz navijačke perspektive stvar izgleda potpuno drugačije. Mnogi su očekivali utakmicu koja će obilježiti grupnu fazu - Haaland protiv Mbappea, Norveška protiv Francuske, spektakl napadačke kvalitete. Umjesto toga dobili su rotiranu momčad i osjećaj da je jedan veliki duel ostao neodigran.

Potez koji otvara staru raspravu

Norveška odluka ponovno je otvorila staru raspravu na velikim turnirima: Imaju li reprezentacije pravo potpuno rotirati momčad kada su već osigurale prolaz, čak i ako time mijenjaju karakter utakmice i razočaraju neutralne navijače?

Sportski gledano, odgovor je jasan - izbornik ima pravo zaštititi svoje igrače i pripremiti momčad za ono što slijedi. Emocionalno i navijački, priča je puno složenija. Svjetsko prvenstvo je turnir rezultata, ali i turnir velikih trenutaka. A jedan od njih trebao je biti upravo duel Haalanda i Mbappea.

Norveška je izabrala pragmatizam. Navijači su htjeli spektakl.

Zato će utakmica s Francuskom, bez obzira na rezultat, ostati zapamćena po odluci koja je razbjesnila mnoge - i po podatku da je Norveška postala tek četvrta reprezentacija koja je na istom Svjetskom prvenstvu napravila deset ili više promjena u početnoj postavi.