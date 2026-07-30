Trener Varaždina nakon ispadanja: 'Europa ne prašta greške. Vidi se razlika'

Nakon pobjede 3:2 u prvoj utakmici, momčad Nikole Šafarića u uzvratu je u Češkoj izgubila 2:0 od Jabloneca te ispala s ukupnih 4:3. Nakon susreta trener Varaždina Nikola Šafarić čestitao je suparnicima na prolasku, ali nije skrivao razočaranje načinom na koji je njegova momčad ostala bez europske jeseni.

'Sami smo si zakomplicirali utakmicu. Ponovile su nam se iste stvari kao i prošle godine. Primili smo golove iz situacija na koje smo se posebno pripremali i na koje smo cijelo vrijeme upozoravali igrače', rekao je Šafarić.

Istaknuo je da je Varaždin dobro otvorio utakmicu, ali da je prvi primljeni pogodak potpuno promijenio tijek susreta.

'Prvih 25 minuta bili smo jako dobri. Nakon gola kao da smo izgubili vjeru da se možemo vratiti, iako je utakmica još uvijek bila potpuno otvorena. To me najviše smeta i žalosti. Nedostajalo je energije i igrača koji će povući momčad, povikati i podići suigrače. Upravo smo o tome razgovarali prije utakmice i zato sam razočaran', dodao je.

Osvrnuo se i na pogodak koji je njegova momčad primila nakon prekida, naglasivši da su upravo takve situacije bile jedan od glavnih fokusa u pripremi utakmice.

'Europa ne oprašta pogreške. Svaka se kazni. Jablonec ima kvalitetu da svaku loptu iz prekida pošalje na pravo mjesto. U našoj ligi često ni prvi centaršut ne dođe do peterca. Upravo se u takvim detaljima vidi razlika u kvaliteti', zaključio je.

Nakon oproštaja od europskih natjecanja Varaždin se okreće obvezama u SuperSport HNL-u. Sezonu će otvoriti u nedjelju domaćom utakmicom protiv Hajduka. Tu utakmicu možete pratiti na MAXSportu.