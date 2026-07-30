I Dinamo i Hajduk igraju sa Žalgirisom: Ovo je razlika između tih klubova

Dinamo, nakon prolaska protiv Thuna, u kvalifikacijama za Ligu prvaka igra protiv Kauno Žalgirisa. Hajduk, nakon ispadanja iz Europa lige debaklom protiv Pafosa, europski put nastavlja u Konferencijskoj ligi protiv Žalgirisa iz Vilniusa.

Riječ je, međutim, o dvama potpuno različitim litavskim klubovima.

Najjednostavnije objašnjenje glasi: Hajdukov protivnik je stari i najtrofejniji litavski klub iz glavnog grada Vilniusa, dok je Dinamov suparnik znatno mlađi klub iz Kaunasa, koji je prošle sezone prvi put postao prvak Litve.

Hajduk će igrati protiv FK Žalgiris Vilniusa, kluba osnovanog 1947. godine. To je jedan od najvećih simbola litavskog nogometa, s 11 naslova prvaka, 14 litavskih kupova i devet superkupova.

Najveći europski uspjeh ostvario je u sezoni 2022./23., kada je postao prvi litavski klub koji se plasirao u grupnu fazu nekog UEFA-inog klupskog natjecanja. Tada je u Konferencijskoj ligi u šest utakmica ostvario jednu pobjedu i dva remija.

Prošlu sezonu litavskog prvenstva završio je na trećem mjestu. Ovogodišnje kvalifikacije Konferencijske lige započeo je protiv Petrovca, a zatim izveo nevjerojatan preokret protiv Dinama iz Tbilisija. Nakon poraza 3:0 u Gruziji, u Vilniusu je pobijedio 7:2 i izborio dvoboj s Hajdukom.

Sopić vodi Kauno Žalgiris

Dinamo, s druge strane, čeka Kauno Žalgiris kojeg vodi Željko Sopić. Klub iz Kaunasa ima puno kraću povijest. Osnovan je 2004. godine pod imenom Spyris, s idejom da igračima iz lokalne nogometne škole omogući nastavak razvoja. U prvu litavsku ligu ušao je 2015., a početkom 2016. preimenovan je u FK Kauno Žalgiris.

Prošle sezone osvojio je prvi naslov prvaka Litve u svojoj povijesti. Završio je ispred Hegelmanna i trećeplasiranog Žalgirisa iz Vilniusa, čime je izborio kvalifikacije za Ligu prvaka.

U drugom pretkolu izbacio je KI Klaksvik. Prva utakmica na Farskim otocima završila je 0:0, a Kauno Žalgiris u uzvratu je pobijedio 1:0 golom bivšeg hajdukovca Leona Krekovića i tako izborio susret s Dinamom.

Dodatnu zabunu može stvarati i košarkaški Žalgiris, jedan od najpoznatijih sportskih klubova u Litvi. Tim više što je košarka tamo neusporedivo poznatiji sport. Kauno Žalgiris povezan je sa sportskim sustavom iz Kaunasa, čiji je najpoznatiji dio upravo slavni košarkaški klub. Žalgiris iz Vilniusa zaseban je klub i nema veze s kaunaškim nogometnim i košarkaškim kolektivom.

Naziv Žalgiris u Litvi ima snažno povijesno značenje. Potječe od litavskog naziva za bitku kod Grunwalda iz 1410. godine, u kojoj su poljsko-litavske snage porazile Teutonski red. Upravo zbog simbolike pobjede i nacionalnog zajedništva to ime koriste različiti litavski sportski klubovi.