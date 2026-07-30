Šok i nevjerica: Evo kako je Torcida ispratila igrače Hajduka nakon ispadanja na Cipru

Portugalac Goncalo Rodriguez Guga je u 40. minuti postigao prvi pogodak za Pafos, a golom Davida Goldara u prvoj minuti dodatka osnovnog dijela utakmice ciparska momčad je izborila produžetak. U njemu je Brazilac Gabriel Teixeira Biel u 93. minuti pogodio za 3-0, a konačnih 4-0 je postavio je Joao Correia u 117. minuti.

Na Cipar je stiglo 500-injak pripadnika Torcide koji su nakon utakmice očekivano bili razočarani. Štoviše, igrače su ispratili šutnjom. Njihovu reakciju pogledajte OVDJE.

Hajduku slijedi preseljenje u Konferencijsku ligu, gdje će Splićanima u trećem pretkolu suparnik biti litavski Žalgiris koji je nakon poraza 3-0 od Dinamo Tbilisija u prvoj utakmici odigranoj u Gruziji, u uzvratu slavio s čak 7-2, postigavši tri pogotka od 82. do 90. minute.