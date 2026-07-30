DEBAKL

Šok i nevjerica: Evo kako je Torcida ispratila igrače Hajduka nakon ispadanja na Cipru

N.M.

30.07.2026 u 22:06

Hajduk nakon poraza
Hajduk nakon poraza Izvor: Screenshot / Autor: Dalmatinski portal
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige

Portugalac Goncalo Rodriguez Guga je u 40. minuti postigao prvi pogodak za Pafos, a golom Davida Goldara u prvoj minuti dodatka osnovnog dijela utakmice ciparska momčad je izborila produžetak. U njemu je Brazilac Gabriel Teixeira Biel u 93. minuti pogodio za 3-0, a konačnih 4-0 je postavio je Joao Correia u 117. minuti.

vezane vijesti

Na Cipar je stiglo 500-injak pripadnika Torcide koji su nakon utakmice očekivano bili razočarani. Štoviše, igrače su ispratili šutnjom. Njihovu reakciju pogledajte OVDJE.

Hajduku slijedi preseljenje u Konferencijsku ligu, gdje će Splićanima u trećem pretkolu suparnik biti litavski Žalgiris koji je nakon poraza 3-0 od Dinamo Tbilisija u prvoj utakmici odigranoj u Gruziji, u uzvratu slavio s čak 7-2, postigavši tri pogotka od 82. do 90. minute.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

'Ne mogu shvatiti Garciju: Zašto mu je on igrao? A Livaja... Tog trenutka ta je priča za mene završila'
DEBAKL

DEBAKL

Šok i nevjerica: Evo kako je Torcida ispratila igrače Hajduka nakon ispadanja na Cipru
KONFERENCIJSKA LIGA

KONFERENCIJSKA LIGA

Hajduk je sad u jako teškoj situaciji: Evo tko mu sve prijeti na putu do ligaške faze

najpopularnije

Još vijesti