NEOČEKIVANO

Zrinjski nakon 32 udarca i promašenog penala šokantno ispao iz Europe

N.M.

30.07.2026 u 22:35

Nemanja Bilbija Zrinjski
Nemanja Bilbija Zrinjski Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Europska sezona za Zrinjski završila je već u 2. pretkolu Konferencijske lige.

Mostarci su na svom stadionu odigrali 2:2 protiv islandskog Valura, no nakon poraza 1:0 u prvoj utakmici to im nije bilo dovoljno za prolazak. Islandski sastav izborio je plasman u 3. pretkolo ukupnim rezultatom 3:2.

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Zrinjski je od početka krenuo po pogodak kojim bi anulirao zaostatak iz Reykjavika. Iako su gosti bolje otvorili susret, domaćini su brzo preuzeli inicijativu, a već u 10. minuti izborili su kazneni udarac. Siguran realizator bio je kapetan Nemanja Bilbija, koji je atraktivnom 'Panenkom' u 11. minuti doveo Zrinjski u vodstvo i poravnao ukupan rezultat.

Momčad Simona Rožmana nakon toga je dominirala terenom i nije dopuštala Valuru ozbiljnije prilike. Zrinjski je tražio drugi pogodak, ali pokušaje Ćužea i Grbića zaustavio je raspoloženi islandski vratar Frederik Schram.

Kada se činilo da domaćini potpuno kontroliraju utakmicu, Valur je u završnici prvog dijela stigao do preokreta. Haraldsson je u 44. minuti izjednačio na 1:1, a duboko u sudačkoj nadoknadi gotovo identičnim udarcem ponovno pogodio za 2:1 i šokirao domaće navijače.

Zrinjski je početkom nastavka krenuo na sve ili ništa. Domaćini su dvaput pogađali okvir gola - prvo je kapetan Valura zatresao vlastitu vratnicu nakon ubačaja Abramovića, a potom je Bilbija iz slobodnog udarca pogodio gredu.

Pritisak Mostaraca napokon je urodio plodom u 76. minuti. Matej Šakota, koji je samo dvije minute ranije ušao u igru, svojim je prvim ozbiljnijim dodirom zatresao mrežu za 2:2 i vratio nadu Zrinjskom.

Ključni trenutak dogodio se u 87. minuti kada je gruzijski sudac dosudio drugi jedanaesterac za domaće. Bilbija je ponovno preuzeo odgovornost, ali ovoga puta Schram je pročitao njegov udarac i obranio penal koji je Zrinjskom mogao donijeti produžetke.

Do kraja susreta domaćini više nisu uspjeli ozbiljnije zaprijetiti pa je završilo 2:2. Valur je zahvaljujući ukupnoj pobjedi 3:2 izborio plasman u 3. pretkolo Konferencijske lige, dok je europski put Zrinjskog završio već krajem srpnja.

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