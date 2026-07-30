dojmovi nakon preokreta

Evo što je Pafosov trener rekao nakon pobjede nad Hajdukom

M.Š

30.07.2026 u 22:27

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Hajduk je na Cipru odigrao 2. utakmicu 2. pretkola Europa lige protiv Pafosa. Ciprani su slavili rezultatom 4-0 i tako nadoknadili zaostatak od 2-0 iz prvog susreta. Iduću utakmicu igrat će s RB Salzburgom, a Hajduk će se boriti za Konferencijsku ligu.

Prvi gol na utakmici zabio je Guga u 41. minuti krasnim golom izvana. Pafos je imao inicijativu i posjed, ali nije uspio to dodatno naplatiti do samog kraja. Uoči zvižduka Goldar je glavom zabio nakon kornera i izborio produžetke. Tada su Cipranima trebale svega tri minute da preko Biela zabiju za 3-0 i konačni preokret. Kontranapad i finiš Correije bili su samo 'čavao u lijesu.'

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Pafosov trener Ricardo Sa Pinto održao je konferenciju za medije i poručio:

'Bilo je nevjerojatno. Igrači, novinari, navijači, ja, svi ćemo se ovoga sjećati. Osobito s obzirom na suparnika i njegovu povijest. Preokrenuti ovaj rezultat i sve probleme s početka ove sezone je sjajno. Trenirali smo sjajno, dali smo još više, bili momčad. Rekao sam vam da vjerujem u preokret. Ponosan sam na igrače i stožer. Ovo je lijepi dio ove igre.'

Nastavio je: 'Vjerovao sam da možemo bolje. Nismo izgubili jer su oni bili puno bolji, izgubili smo jer nismo bili na razini u 2-3 segmenta. Imali su sreće, zabili iz tri udarca, u jako dobrom trenutku s obzirom na ono što su pokazali. I tada smo mogli zabiti. Osjećao sam da imamo momčad za preokret jer poznajem svoje igrače. Naravno da ne znam možemo li u cijelosti preokrenuti rezultat, ali znao sam da ćemo biti bolji. Vjerovali smo i ponosan sam. Zaslužili smo ovo.'

'Igrači su sjajni. Pratili su točno kada i gdje treba pritiskati. U prvoj utakmici previše smo ih pustili da igraju. Sada im nismo dali vremena za razmišljanje i uvjetovali smo utakmicu. Imali smo strpljenje i kvalitetu. Igrali smo zajedno i, naravno, znali kakve odluke trebamo donijeti u završnici. Jako sam sretan trener danas. Kada se dogodi ono na čemu radiš, to je sjajno. Bitno je čitati utakmicu dok se odvija i reagirati shodno tome. Danas im nismo dali da razmišljaju jer smo ih gušili od početka', zaključio je Sa Pinto.

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