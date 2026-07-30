debakl hajduka

Regija o debaklu Hajduka: 'Bruka na Cipru!'

S.Č.

30.07.2026 u 22:47

Marko Livaja
Marko Livaja Izvor: Profimedia / Autor: LUKA KOLANOVIC / imago sportfotodienst / Profimedia
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Hajduk je na Cipru doživio potop koji je snažno odjeknuo u regionalnim medijima. Bijeli su u Limassol stigli s velikih 2:0 s Poljuda, u sudačkoj nadoknadi još uvijek držali prolazak u svojim rukama, a zatim se potpuno raspali i nakon produžetaka izgubili 4:0.

Regionalni portali nisu imali milosti prema momčadi Gonzala Garcije.

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Srpski Sportal Hajdukov je poraz opisao kao 'bruku na Cipru'.

'Bruka Hajduk Splita na Cipru: Pafos nadoknadio 0:2 i sa četiri gola izbacio Hrvate iz Lige Europe!', objavio je Sportal.

Posebno su naglasili da je Hajduk imao veliku prednost iz prve utakmice, ali da je Pafos golom u sudačkoj nadoknadi izborio produžetke, a zatim u njima dovršio potpuni preokret.

Ni Klix.ba nije birao blage riječi. Uz tekst su stavili oznaku 'Debakl Splićana', a u naslovu istaknuli:

'Hajduk šokantno ispao iz Europske lige nakon produžetaka, Šunjić i ekipa idu dalje.'

Bosanskohercegovački portal naglasio je ulogu reprezentativca BiH Ivana Šunjića, koji je s Pafosom izborio nastavak natjecanja, ali i razmjere Hajdukova sloma nakon pobjede 2:0 na Poljudu.

Bh. portal SportSport.ba ima naslov: 'Livaja kao tragičar: Hajduka sekunde dijelile od velikog slavlja, a onda - katastrofa.'

'Hajduk je na Poljudu svladao Pafos 2:0 u prvoj utakmici 2. pretkola Europa lige, ali su Splićani u uzvratu izgubili 2:0 nakon pogotka u završnici, a zatim u produžecima primili još dva gola i doživjeli težak debakl', piše SportSport.ba.

Bijeli su sve do završnih trenutaka regularnog dijela imali rezultat koji ih je vodio dalje. David Goldar ipak je u sudačkoj nadoknadi pogodio za 2:0 i produžetke, nakon čega je Hajdukova obrana potpuno nestala.

Pafos je zabio još dva gola, slavio 4:0 i s ukupnih 4:2 izbacio splitsku momčad iz Europa lige.

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