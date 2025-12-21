JUBILEJ

Niko Sigur proslavio 100. nastup za Hajduk

Hajduk je 2025. zaključio 2:1 pobjedom protiv Vukovara.

S nova tri boda, Hajduk se ponovno približio Dinamu na samo bod zaostatka. Utakmica će ostati upamćena i po tome što je u njoj Niko Sigur upisao svoj 100. nastup za Hajduk.

'Povodom stotog nastupa kojeg je upisao protiv Lokomotive Niki Siguru danas je predsjednik Ivan Bilić uručio prigodni dres s brojem 100, a uz sportskog direktora Gorana Vučevića jubilarni nastup proslavio je i sa suigračima i cijelim stožerom nakon utakmice', napisao je Hajduk na službenim kanalima nakon utakmice.

Niko Sigur u Hajduk je stigao još kao junior iz slovenskog Radomlja. Debitirao je pod trenerskom palicom Ivana Leke protiv Varaždina u travnju 2023.

Od tada se postepeno sve više nametao u prvoj momčadi te pokriva poziciju desnog beka i zadnjeg veznog. Prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura, a ugovor sa Splićanima ga veže do ljeta 2028. No, sve su glasnije priče o njegovom odlasku pa možda već ove zime napusti Poljud.

