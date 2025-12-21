Evo kolike šanse za titulu ima Dinamo, a kolike Hajduk

Dinamo na zimsku pauzu nakon točno pola odigranih kola odlazi kao vodeća momčad prvenstva s bodom prednosti ispred Hajduka.

Dinamo je u zadnjem kolu prije pauze u subotu pobijedio Lokomotivu 2:0, a Hajduk je večeras pobijedio Vukovar 2:1. Platforma FootballMeetsData ažurirala je svoje podatke te je izbacila šanse Dinama i Hajduka za naslov prvaka.

Prema njihovim izračunima, Dinamo ima 76, Hajduk 23, a svi ostali jedan posto šanse za titulu prvaka. Nakon zadnjega kola Dinamo je izglede povećao za 0.9 posto