Evo kolike šanse za titulu ima Dinamo, a kolike Hajduk

S. M.

21.12.2025 u 21:36

Dinamo - Hajduk
Dinamo - Hajduk Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Utakmicama 18. kola SuperSport HNL-a završeni je prvi dio prvenstva.

Dinamo na zimsku pauzu nakon točno pola odigranih kola odlazi kao vodeća momčad prvenstva s bodom prednosti ispred Hajduka.

Dinamo je u zadnjem kolu prije pauze u subotu pobijedio Lokomotivu 2:0, a Hajduk je večeras pobijedio Vukovar 2:1. Platforma FootballMeetsData ažurirala je svoje podatke te je izbacila šanse Dinama i Hajduka za naslov prvaka.

Prema njihovim izračunima, Dinamo ima 76, Hajduk 23, a svi ostali jedan posto šanse za titulu prvaka. Nakon zadnjega kola Dinamo je izglede povećao za 0.9 posto

Sažeci Hrvatske nogometne lige

