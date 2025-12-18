S Hajdukom je osvojio Kup, sada s novim klubom van očekivanja drži vrh

Pod vodstvom bivšeg trenera Hajduka, koji je momčad preuzeo na startu sezone, Sabah se bori za naslov. Litavski stručnjak nakon velikog slavlja nalazi se nadomak toga da si za 49. rođendan, koji slavi 7. siječnja, pokloni naslov jesenskog prvaka.

Sabah je u četvrtak, u odgođenom susretu 1. kola prvenstva, na svom terenu svladao Qarabag 2:1. Aktualni prvaci poveli su već u 9. minuti pogotkom Leandra Andradea, no domaćin je u drugom dijelu okrenuo utakmicu. U 53. minuti izjednačio je Joy Lance Mickels, dok je pobjedu Sabahu u 88. minuti osigurao Francuz Aaron Malouda.

Za Qarabag, koji ove sezone nastupa u Ligi prvaka i trenutačno drži 22. mjesto sa sedam bodova (pobjede protiv Benfice i FC Kopenhagena te remi s Chelseajem), bio je to neugodan povratak u domaće okvire. Riječ je o najtrofejnijem klubu u Azerbajdžanu s ukupno 12 naslova i čak četiri uzastopne titule. Sabah je, s druge strane, član elite tek od 2018. godine, a najbolji plasman mu je drugo mjesto iz sezone 2022./23., dok je prošle godine završio peti.

Ovo je Sabahu bila peta uzastopna pobjeda u svim natjecanjima, a niz bez poraza protegnuo se već na 14 utakmica, još od 31. kolovoza. Zapaženu ulogu u momčadi Valdasa Dambrauskasa ima i jedno dobro poznato ime iz HNL-a – bivši veznjak Rijeke Ivan Lepinjica, koji je po minutaži treći igrač momčadi ove sezone.

Nakon 15 odigranih kola Misli Premier lige, u kojoj se natječe 12 klubova, Sabah je na vrhu ljestvice s 34 boda, dok Qarabag ima bod manje. Do kraja godine igra se još jedno kolo: Qarabag u nedjelju gostuje kod pretposljednje Qabale, a Sabah u ponedjeljak ide na gostovanje Sumqayitu, jedinoj azerbajdžanskoj momčadi koja je ove sezone, do četvrtka, uspjela svladati Qarabag.