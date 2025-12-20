Trener Rijeke najavio Goricu: 'Igrat ćemo s momčadi koja će se čvrsto braniti'

U posljednjoj ovogodišnjoj službenoj utakmici za Bijele u kojoj, nakon izborenog prezimljavanja u Europi, riječki nogometaši žele osigurati i što bolju startnu poziciju za proljetni sprint.

Suparnik je nimalo bezazlena momčad Gorice koja će neupitno biti silno motivirana da zaustavi Bijele. Strateg Rijeke Victor Sanchez najavio je susret s gostima iz Turopolja.

'Sada smo potpuno usmjereni na posljednji napor u 2025. godini. Za mene je to najvažniji segment ove utakmice. Sva naša energija, sav naš fokus moraju biti usmjereni na to. Potreban nam je veliki angažman, i fizički i mentalni. Ovakva utakmica je posljednja prije stanke, nakon nje slijedi pauza. Zato je iznimno važno zadržati potpunu koncentraciju. A mi dolazimo iz izuzetno teškog i zahtjevnog niza utakmica u prosincu.



U dobrom smo ritmu i na posljednjem treningu vidjet ćemo kako su se igrači oporavili od prethodne utakmice i putovanja. Nakon toga ćemo odlučiti o sastavu i planu igre za utakmicu protiv Gorice. Sigurno nas čeka vrlo teška utakmica, ali u našim glavama postoji samo jedno: maksimalan fokus i maksimalan angažman u posljednjoj utakmici 2025. godine', započeo je Victor Sanchez.

Ovo bi mogla biti vrlo zahtjevna utakmica, posebno na mentalnom planu za igrače?

'Da, na tome radimo. Stalno naglašavamo koliko je ova utakmica važna za nas. Želimo zatvoriti ovaj period na pravi način i otići na pauzu zadovoljni. Vrlo smo sretni zbog dosadašnjih izvedbi momčadi, ali za to nam treba ova pobjeda. Bit će to teška utakmica, kao i svaka druga. Jedan od naših glavnih izazova je činjenica da igramo protiv momčadi koje imaju cijeli tjedan za pripremu utakmice protiv nas. Oni dolaze s više energije i manjim opterećenjem. Imamo iskustvo iz prethodne utakmice protiv njih.

Bila je to vrlo teška utakmica, iako smo je uspjeli dobiti. Morali smo se boriti do samog kraja. Imali smo utakmicu pod kontrolom, ali smo primili pogodak u posljednjoj minuti, što je stvorilo neizvjesnost do kraja. Rezultat je bio tijesan. U tom trenutku smo reagirali dobro i smatramo da smo od te utakmice do danas jako napredovali. Danas je momčad puno stabilnija. Igramo uravnoteženo u obje faze igre i želimo tako nastaviti, ali znamo da neće biti lako. Sve momčadi žele bodove, svima su bodovi potrebni, a i nama su važni kako bismo smanjili zaostatak za ekipama ispred nas'.

Što vam je najveća briga uoči ove utakmice?

'Za mene je svaka stvar koja utječe na izvedbu momčadi u utakmici velika briga. U nogometu ne možete izdvojiti samo jedan aspekt. Morate paziti na sve detalje. Utakmice se često odlučuju na sitnicama, a tih sitnica ima jako puno i svaka može imati utjecaj na ishod. U razini preciznosti koju smo imali u posljednjim utakmicama, najvažnije je izbjeći situacije koje ne želimo dopustiti.

Kada ste čvrsti i stabilni, ne dozvoljavate protivniku prilike iz kojih može zabiti gol. To je prvo. A s loptom moramo biti strpljivi, imati dobru kretnju, zauzimati prave pozicije i stvarati prostor. Igrat ćemo protiv momčadi koja će se sigurno vrlo čvrsto braniti. Moramo stvarati i koristiti prostor, dobivati duele i imati preciznost u završnoj trećini terena kako bismo pobijedili', zaključio je.