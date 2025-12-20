Flick komentirao najbolju momčad svijeta: 'Smiješno je što on nije uvršten'

Nogometaši diljem svijeta su glasali i za najboljeg golmana proglasili Gianluigija Donnarummu. Talijan je s PSG-om osvojio Ligu prvaka, a onda nakon toga otišao u Manchester City.

U najboljih 11 su i Nuno Mendes, Virgil van Dijk, Pacho, Achraf Hakimi, Vitinha, Pedri, Jude Bellingham, Cole Palmer, Ousmane Dembele i Lamine Yamal.

Ono što je mnoge začudilo je činjenica da je Brazilac Raphinha izostavljen. Raphinha je bio najbolji igrač Barcelone u sezoni u kojoj je osvojeno prvenstvo i još nekoliko trofeja. Uz to, Raphinha je briljirao i u Ligi prvaka gdje je Barcelona ispala u polufinalu od Intera.

'Ne želim izdvajati tko je bolji, ali Raphinha nije u FIFA FIFPro World XI i to me iznenađuje. Djeluje kao šala. Raphinhin utjecaj bio je nevjerojatan. Vidjeli smo njegove golove, njegove utakmice, njegove asistencije… bilo je to nevjerojatno… i prava je šala da nije u World XI. To nije pošteno i to moram reći. Ne mogu vjerovati', poručio je Flick.