'Znate što bi bilo najbolje? Da Garcia sad preuzme cijeli Hajduk i upravlja s njim'

Za Dnevnik Nove TV Balić je secirao situaciju i kao ključni razlog Vučevićeva odlaska istaknuo narušen odnos sa trenerom Gonzalom Garcijom.

‘Pokazalo se da onaj koji kreira sportsku politiku, nije ju u mogućnosti provoditi na nižoj razini, a to je razina trenera. Tu se poremetio odnos, mislim da Vučević nije taj koji je to trebao riješiti, to je predsjednik Ivan Bilić i tu je u potpunosti zakazao’, tvrdi Balić.

Vučevićev odlazak mogao bi imati šire posljedice. U javnosti se već spekulira da bi cijela situacija mogla utjecati i na budućnost kapetana Marka Livaje. Navodno je Vučević inzistirao da se Livaja uklopi u smanjeni proračun kluba i planove momčadi, dok trener ima drukčiju viziju.

‘Ako u sportskoj politici i viziji kluba nema Marka Livaje, on će sigurno tražiti neko svoje mjesto. S obzirom na taj nenormalan odnos u provođenju i kreiranju sportske politike, sad je takva situacija, kakva je, a to sigurno ne bi trebalo biti tako u budućnosti’, kazao je Balić.

Posebno zabrinjava podatak o kontinuitetu na vrhu sportske strukture. Ivan Bilić predsjednik je nepune dvije godine, a već je promijenio četvoricu sportskih direktora. Mindaugas Nikoličius otišao je nakon mjesec dana, Nikola Kalinić zadržao se četiri mjeseca, Francois Vitali deset, a Goran Vučević tek sedam mjeseci.

Balić je na kraju ponudio i ironično rješenje:

‘Najbolje bi onda bilo da Garcia, s obzirom na to da je i sad provodio neku svoju politiku, preuzme ulogu sportskog direktora, da bude kao engleski menadžer i preuzme cijeli klub i upravlja klubom’, zaključio je Balić.