Znali smo da je Mandžukić 'opak' na terenu, ali ovo što je rekao 31-godišnji Talijan....

Bivši igrač mnogih talijanskih klubova, pa čak i Juventusa i Milana, u kojima nije pokazao ništa, ali zato jest u Atalanti, spomenuo je u razgovoru, a kojeg je prenio TuttoSport i bivšeg hrvatskog reprezentativca, Marija Mandžukića.

Ovaj stoper rekao je da mu je Mandžukić bio igrač kojeg je najteže čuvao.

'Među 'najtvrđima' koje sam morao čuvati uvijek navodim Mario Mandžukić. Mario me mentalno i psihički ubijao i to je bilo nevjerojatno. Bio je napadač koji je razmišljao kao branič. Na svakoj lopti Mandžukića je bilo iznimno teško preduhitriti. Da bi mu barem malo poremetio prijem, morao si napraviti nevjerojatan obrambeni potez, a to me psihički iscrpljivalo. Bio sam naviknut ići u anticipaciju i odmah kretati naprijed, što sam manje-više uspijevao protiv svih. S Gonzalom Higuaínom sam, primjerice, to radio bez problema i čak sam se nadao da ću baš njega dobiti na treninzima. No u duelu s Mandžukićem nikad nisam uspijevao uzeti loptu i odmah krenuti u kontru. Tvrd, koščat, stalno sam se ozljeđivao pokušavajući ga preduhitriti, a u skoku je uzimao baš svaku loptu'.