Osijek protiv Slavena traži bijeg s dna SHNL-a; pogledajte što je domaća momčad propustila

OSIJEK: Malenica - Jurišić, Hasić, Jelenić, Mersinaj, Čolina - Vrbančić, Mikolčić, Jugović - Matković, Omerović
SLAVEN BELUPO: Čović - Krušelj, Kovačić, Božić, Jakir - Agbekpornu, Ćubelić - Šuto, Jagušić, Liber - Nestorovski
-
48'
Matković još jednom u opasnoj prilici. Izborio se za šut s nekih 15 metara, a potom silovito pucao i poslao loptu preko grede.
-
45'
Počelo je 2. poluvrijeme!
-
45'
Prvo poluvrijeme je gotovo! Bez golova ide se na predah.
-
45'
Kakva majstorija Jagušića; pokušao je zabiti direktno iz kornera, no Malenica je bio spreman.
-
39'
Žuti kartoni za Nestorovskog i Mersinaja koji su u dva navrata ušli u sukob.
-
36'
Matković 'uprskao' ozbiljnu priliku. Petom je htio proigrati suigrača, no na kraju je Slaven to bez problema ukrotio.
-
34'
Omerović pogodio živi zid iz slobodnjaka.
-
30'
Kakva prilika! Matković je bio u sjajnoj situaciji, poslao je loptu pokraj golmana, no Božić ju je zaostavio u posljednji trenutak. Najzanimljivija situacija na susretu.
-
25'
Već smo vidjeli pet kornera, no bez konkretne opasnosti.
-
18'
Slaven došao do zraka preko kontranapada, no nije došlo do konkretne prijetnje.