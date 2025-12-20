uživo

Osijek protiv Slavena traži bijeg s dna SHNL-a; pogledajte što je domaća momčad propustila

Osijek - Slaven Belupo

Izvor: Pixsell  /  Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
OSIJEK
0:0
SLAVEN BELUPO
  • M.Š
  • Zadnja izmjena 20.12.2025 15:50
  • Objavljeno 20.12.2025 u 15:48
Osijek i Slaven Belupo utakmicom od 15 sati otvaraju subotnji program 18. kola SHNL-a. Utakmicu možete pratiti na MAXtv-u (MAXSport), a tekstualni prijenos uživo s ekskluzivnim videosažecima na tportalu.

OSIJEK: Malenica - Jurišić, Hasić, Jelenić, Mersinaj, Čolina - Vrbančić, Mikolčić, Jugović - Matković, Omerović

SLAVEN BELUPO: Čović - Krušelj, Kovačić, Božić, Jakir - Agbekpornu, Ćubelić - Šuto, Jagušić, Liber - Nestorovski

  • 48'

    48'

    Matković još jednom u opasnoj prilici. Izborio se za šut s nekih 15 metara, a potom silovito pucao i poslao loptu preko grede.

  • 45'

    45'

    Počelo je 2. poluvrijeme!

  • 45'

    45'

    Prvo poluvrijeme je gotovo! Bez golova ide se na predah.

  • 45'

    45'

    Kakva majstorija Jagušića; pokušao je zabiti direktno iz kornera, no Malenica je bio spreman.

  • 39'

    39'

    Žuti kartoni za Nestorovskog i Mersinaja koji su u dva navrata ušli u sukob.

  • 36'

    36'

    Matković 'uprskao' ozbiljnu priliku. Petom je htio proigrati suigrača, no na kraju je Slaven to bez problema ukrotio.

  • 34'

    34'

    Omerović pogodio živi zid iz slobodnjaka.

  • 30'

    30'

    Kakva prilika! Matković je bio u sjajnoj situaciji, poslao je loptu pokraj golmana, no Božić ju je zaostavio u posljednji trenutak. Najzanimljivija situacija na susretu.

  • 25'

    25'

    Već smo vidjeli pet kornera, no bez konkretne opasnosti.

  • 18'

    18'

    Slaven došao do zraka preko kontranapada, no nije došlo do konkretne prijetnje.

