Tomo Šokota iskreno o najvećoj pobjedi Dinama u povijesti, heroju Zagreba o kojem sve zna, a poslao je i oštru poruku onima koji to moraju čuti: To je žalosno, ali...

Bivši igrač Dinama Tomo Šokota za tportal je komentirao senzacionalnu pobjedu Dinama nad Tottenhamom i plasman u četvrtfinale Europske lige. Po njegovu mišljenju to je najveća pobjeda Dinama u povijesti

'Što reći? Oduševljen sam svime i po meni je ovo, bez konkurencije, najveća pobjeda u Dinamovoj povijesti. Respekt zlatnoj generaciji iz 1967. koja je osvojila Kup velesajamskih gradova i to nikako ne želim umanjiti, ali to je bilo neko drugo vrijeme. Proći među osam najboljih Europske lige u ovakvoj konkurenciji i izbaciti klub kao što je Tottenham, koji vrijedi milijardu eura, za mali klub kao Dinamo je za povijest!', oduševljen je za tportal rekao 43-godišnji Šokota.

Puno velikih utakmica odigrao je Tomo Šokota u svojoj karijeri, a najdraže su mu one u dresu Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije. No, kada smo ga nazvali odmah je rekao kako je ova pobjeda Dinama 3:0 protiv Tottenhama, u drami nakon produžetaka, po njemu najveća u povijesti.

'Kada čovjek malo zastane i razmisli ova pobjeda će zauvijek ostati upisana zlatnim slovima u povijest Dinama. Svi mi koji smo vezani za Dinamo smo jako ponosni i sretni. Naravno, svima nam je žao što ovo nisu doživjeli navijači bili na tribinama, ali što je tu je. No, ono što mene brine jest ono što se događa oko kluba u zadnje vrijeme... Znate što me žalosti? Više ćemo čitati sljedećih dana o sudskim procesima i podmićivanju sudaca, nego o heroju Zagreba Mislavu Oršiću', dodao je Šokota.

Za kraj je još rekao:

'Iskreno moram čestitati svim igračima Dinama predvođenih herojem Oršićem te naravno cijelom stručnom stožeru. Moram reći da sam iznimno sretan zbog Oršića, dečka koji svojim primjerom šalje mladima kako se naporan rad isplati. Riječ je o skromnom dečku kojeg pratim od malih nogu i koji je u dresu Dinama doživio ono o čemu su svi sanjali. Samo su Štef Lamza i Silvio Marić uspjeli u dresu Dinama nešto slično! Mislav Oršić je heroj Dinama i heroj Zagreba!

Nakon ove velike pobjede Šokota kaže kako ga prolaz u polufinalu ne bi iznenadio:

'Nakon ovog sve je moguće! No, sada će baš svi početi shvaćati Dinamo malo ozbiljnije jer ipak je to momčad koja je poraz 2:0 iz Londonu okrenula u svoju korist. Momčad ima dobru energiju, dugo su zajedno i prava su škvadra. U sportu kada se poklopi to sve s pravom kemijom, što je jako važno, uspjeh mora doći. zato ih ne bi otpisao', za kraj je rekao Šokota dodavši kako se nada da će klub napokon biti postavljen od temelja te 'kako će napokon taj raskol između navijača i Uprave postati prošlost'. Nada se tome pa je zato i poslao jasnu i oštru poruku. On dobro zna kome...

'Svi mi koji smo igrali u Dinamu govorimo već dugo o tome i eto što se dogodilo u klubu! Znate, žalosno je da Dinamo kao klub prolazi takve stvari, vezane za sudske procese i slično, koje nemaju veze sa sportom, i to u trenucima kada ostvaraju ovakve rezultate u Europi. Mora se nešto promijeniti!'