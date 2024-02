Sutra je ždrijeb povijesnog izdanja Lige nacija, a ovo su mogući protivnici Hrvatske

U drugoj će se jakosnoj skupini nalaze Danska, Portugal, Belgija i Mađarska, u trećoj Švicarska, Njemačka, Poljska i Francuska, a u četvrtoj Izrael, Bosna i Hercegovina, Srbija, Škotska.

Novo izdanje Lige nacija donosi novitete pa će, za razliku od prijašnjih godina, iz svake skupine plasman u nokaut fazu natjecanja ostvariti po dvije reprezentacije. Dakle, neće se igrati samo polufinale i finale, već i četvrtfinalne utakmice.

Prvo kolo igrat će se od 5. do 7. rujna, a grupna faza natjecanja završava 19. studenoga ove godine. Četvrtfinalni susreti na rasporedu su od 20. do 25. ožujka 2025. godine, a završni turnir igrat će se od 4. do 8. lipnja iduće godine.

Liga nacija važna je u kontekstu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, u kojima će samo osvajači skupina ostvariti izravan plasman na smotru u SAD-u, Meksiku i Kanadi. U dodatne kvalifikacije plasirat će se 12 drugoplasiranih te četiri najbolje momčadi iz Lige nacija koje nisu uspjele izboriti nastup kroz kvalifikacije, navodi HNS na svojim stranicama te dodaje:

Četvrtoplasirane momčadi u Ligama A i B automatski ispadaju u Ligu B, odnosno Ligu C, a dvije najlošije četvrtoplasirane momčadi Lige C ispast će u Ligu D. Četiri pobjednika skupina u Ligama B i C, kao i dva pobjednika skupina u Ligama D, automatski se promoviraju u Lige A, B i C.

Trećeplasirane momčadi Lige A i drugoplasirane momčadi Lige B, kao i trećeplasirane momčadi Lige B i drugoplasirane momčadi Lige C igrat će utakmicu za promociju/ispadanje kod kuće i u gostima. Također, igrat će se i doigravanje između dviju najboljih četvrtoplasiranih momčadi iz Lige C i dviju drugoplasiranih momčadi iz Lige D.

JAKOSNE SKUPINE UEFA LIGE NACIJA

Liga A

1. Španjolska, Hrvatska, Italija, Nizozemska

2. Danska, Portugal, Belgija, Mađarska

3. Švicarska, Njemačka, Poljska, Francuska

4. Izrael, BiH, Srbija, Škotska

Liga B

1. Austrija, Češka, Engleska, Wales

2. Finska, Ukrajina, Island, Norveška

3. Slovenija, Irska, Albanija, Crna Gora

4. Gruzija, Grčka, Turska, Kazahstan

Liga C

1. Rumunjska, Švedska, Armenija, Luksemburg

2. Azerbajdžan, Kosovo, Bugarska, Farski otoci

3. Sjeverna Makedonija, Slovačka, Cipar, Sjeverna Irska

4. Bjelorusija, Estonija, Latvija, Litva ili Gibraltar

Liga D