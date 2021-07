Stipe Miočić jasno dao do znanja da je jako nezadovoljan UFC-om; Dana White će se nakon ove poruke morati dobro zapitati

Stipe Miočić otvoreno je putem Instagrama izrazio svoje nezadovoljstvo dugogodišnjim poslodavcem

On nije dao ideju kakva bi se očekivala, tipa prijedlog nekog svog timskog kolega ili borca kojeg cijeni. Postavio je četiri emoticona u pozi ozbiljnog razmišljanja, a jasno je zaključiti što je time htio reći. Naravno, odjednom su se prestali davati prijedlozi i gotovo svi su komentirali Stipi. Bilo je tu komentara kako u ONE-u jednostavno nema konkurenciju (što je činjenica, budući da im prvak UFC-ov 'otpadak' Arjan Bhullar ), ali i onih da bi njemu sad trebala uslijediti trilogija s Ngannouom . Jednom od takvih je odlučio odgovoriti.

Teško je itko mogao očekivati da će posljednja Instagram objava ONE Championshipa izazvati svojevrsnu buru. Sve je zapravo vrlo nevino izgledalo. Postavljena je fotografija vlasnika promocije, Chatrija Sityodtonga kako sjedi u uredu, uz pitanje koga idućeg treba dovesti u promociju i s njim potpisati ugovor.

'Ja ne bih trebao čekati na pobjednika. Imam najviše obrana teškaške titule u UFC povijesti. Mi smo 1:1, ali DC je dobio instantni revanš i trilogiju protiv mene, zar ne?', upitao se Stipe.

Iz ovog je lako zaključiti kako Miočić nikako nije sretan posljednjih potezima UFC-a, odnosno time što su odmah nakon poraza od Ngannoua njega stavili sa strane. Čak su u međuvremenu organizirali borbu za privremenu titulu. Dana White je izjavio više puta kako će Stipe biti odmah idući nakon Ganea ili Lewisa, no u to ne može nitko biti siguran, posebno ako se Jon Jones odluči aktivirati.

Naravno, šanse za Stipin dolazi u ONE su gotovo nepostojeće, budući da Miočić ima važeći ugovor s UFC-om i sigurno ne može dobiti raskid istog. No, ovakva objava samo je znak izraza nezadovoljstva. Nakon borbe protiv Ngannoua nije puno pričao, no jasno je da nije sretan. Unatoč tome što je nakon prvog gubitka titule odmah u idućoj borbi dobio priliku istu vratiti, Stipe vjeruje da zaslužuje ponovno istu privilegiju. A tu se s njim možete složiti ili ne.