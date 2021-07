Khabib Nurmagomedov nikada nije imao gore mišljenje o Conoru McGregoru; riječi Dagestanca sve govore o budućnosti irskog borca

Umirovljeni bivši prvak UFC-ove lake kategorije osvrnuo se na najnoviji poraz Conora McGregora

Dobro je upoznat umirovljeni dagestanski borac s 'trash talkom' Conora McGregora. Irac je i njega nerijetko vrijeđao na osobnoj razini te na račun obitelji i religije. Osvrnuo se 'The Eagle' i na taj segment.

'Kao što je Dustin rekao, to je obična buka. Bio je to lažni Conor. Prije nekoliko mjeseci vidjeli smo kako se lijepo ponašao. Sada je pokušao biti drukčiji, no izgledalo je fejk. Zato njegov trash talk nije funkcionirao na Dustinu. Smatram da je (Conor) napravio veliku grešku. Previše je energije izgubio pokušavajući se uvući Dustinu pod kožu. Nemoj se fokusirati na svog protivnika. Zašto se fokusiraš na njega? Fokusiraj se na sebe. Novac i slava pokažu tko ste zapravo. Cijelo vrijeme slušamo da slava i novac mijenjaju ljude. Zapravo ne mijenjaju, samo pokažu tko ste. A što je pokazalo o Conoru McGregoru? Udario je starca u baru (2019. godine). Ako pogledamo sve što je napravio, možemo se složiti s Dustinom da je Conor vreća govana.'

Osvrnuo se Khabib i na Conorovu ozljedu. Dagestanac smatra kako Irac ne može biti isti borac nakon takve ozljede.

'Mogao je postati onaj stari Conor da nije slomio nogu. Međutim, nakon loma noge, nikada više neće biti isti. On je u dobrim godinama (32), no sudeći po njegovom umu i slomljenoj nozi, on je gotova priča, no dobar je za promociju', dodao je Khabib u razgovoru za ESPN.