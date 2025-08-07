NEOČEKIVANI TRANSFER

Srbi lansirali senzaciju: Perišić pregovara s Novim Pazarom!?

Ivan Perišić
Iz susjedstva dolazi nevjerojatna vijest.

Kako javlja srpski Telegraf, hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (36) na pragu je dolaska u Novi Pazar, momčad koja je prošle sezone bila treća u srpskom prvenstvu.

Prema njihovim informacija, pregovori su u poodmakloj fazi te je Perišić već boravio u Srbiji. Dodaju da se radi o višemilijunskoj cifri što se tiče plaće te da bi posao mogao biti finaliziran u posljednjih nekoliko dana.

Podsjetimo, Perišić je ovog ljeta produžio vjernost nizozemskom PSV-u, s kojim je potpisao novi ugovor do ljeta 2027. godine. Nakon sezone u kojoj je Perišić bio ključan u osvajanju naslova, teško je za očekivati da bi se ovakav dogovor mogao finalizirati.

Ukupno je u sezoni 2024./2025. upisao 35 nastupa, postigao 16 golova i 11 puta asistirao. Takve brojke nisu prošle nezapaženo – Perišića su mediji povezivali s potencijalnim transferima u veće europske klubove, a spominjao se i interes Barcelone. Španjolski i njemački izvori tvrdili su kako bi ga novi trener katalonskog kluba, Hansi Flick, s kojim je Perišić već uspješno surađivao u Bayernu, rado ponovno vidio u svojoj svlačionici.

Sada se, barem prema pisanju srpskih medija, za njega zainteresira i Novi Pazar. Cijela priča zvuči izrazito 'nategnuto', ali vrijeme će pokazati.

