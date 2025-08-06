Kakav debi! Pogledajte gol Franje Ivanovića za slavlje Benfice u borbi za Ligu prvaka

Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović debitirao je u dresu Benfice i odmah pokazao zbog čega ga portugalski velikan s razlogom vidi kao važnog aduta za budućnost.
Mladi napadač je zaigrao od prve minute u gostujućem ogledu protiv Nice u trećem pretkolu Lige prvaka.
Ivanović se sjajno snašao u svom premijernom nastupu i već u debiju zatresao mrežu domaćina. Precizno je reagirao na ubačaj s desne strane donio vodstvo svojoj momčadi. Gol pogledajte ovdje. Podsjetimo, Benfica je nedavno dovela hrvatskog reprezentativca za 20-ak milijuna eura iz belgijskog Uniona.
Konačnih 2:0 za Benficu postavio je Florentino u 88. minuti, čime su Portugalci napravili veliki korak prema plasmanu u sljedeću rundu natjecanja.