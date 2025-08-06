Đalović: Neshvatljivo je da se ovako ponašamo

Rijeka je u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige senzacionalno izgubila na Rujevici od Shelbournea 2:1.
Rijeka je povela golom Nike Jankovića iz penala u 56. minuti da bi Irci senzacionalno okrenuli golovima Sama Bonea u 58. i Johna Martina u 70. minuti. Uzvrat je za šest dana u Dublinu. Evo što je nakon utakmice rekao Rijekin trener Radomir Đalović.
'Vidjeli ste sve i sami. Neshvatljivo je da se ovako ponašamo i da primio golove iz situacija o kojima smo pričali. Primimo golove iz centaršuteva s desne strane... Bili smo loši, ispričavamo se navijačima, ali vjerujem da možemo pobijediti tamo kao što su oni pobijedili ovdje', rekao je Đalović na MAXSportu nakon utakmice i nastavio:
'Nismo imali ideju protiv tog niskog bloka. Pokušavali smo raditi nešto što smo radili na treningu, ali smo udarali u zid. S Jurićem smo željeli imati jačeg fizički napadača u šesnaestercu, ali ga nismo uopće koristili. Kao da smo radili sve suprotno. Toliko tehničkih grešaka i običnih pasova u kojima smo griješili, to je nenormalno. Neshvatljivo je da promašujemo dodavanja na četiri, pet metara. Onda i to njima da krila. Napravit ćemo analizu i izvući pouke. Što da kažem, nismo bili dobri, loša utakmica. To je nogomet, idemo tamo pobijediti'.
Je li vam nedostajalo iskustva igranja ovakvih utakmica?
Moguće, ali nismo imali puno izbora. Menalo je dobio dijete, nije trenirao četiri, pet dana. Nedostajali su nam igrači, ali imali smo i iskusne igrače. Radeljić, Devetak, Zlomislić... Nismo bili dobri, to je najveća istina.