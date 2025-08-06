Đalović: Neshvatljivo je da se ovako ponašamo

Rijeka je povela golom Nike Jankovića iz penala u 56. minuti da bi Irci senzacionalno okrenuli golovima Sama Bonea u 58. i Johna Martina u 70. minuti. Uzvrat je za šest dana u Dublinu. Evo što je nakon utakmice rekao Rijekin trener Radomir Đalović .

'Vidjeli ste sve i sami. Neshvatljivo je da se ovako ponašamo i da primio golove iz situacija o kojima smo pričali. Primimo golove iz centaršuteva s desne strane... Bili smo loši, ispričavamo se navijačima, ali vjerujem da možemo pobijediti tamo kao što su oni pobijedili ovdje', rekao je Đalović na MAXSportu nakon utakmice i nastavio:

'Nismo imali ideju protiv tog niskog bloka. Pokušavali smo raditi nešto što smo radili na treningu, ali smo udarali u zid. S Jurićem smo željeli imati jačeg fizički napadača u šesnaestercu, ali ga nismo uopće koristili. Kao da smo radili sve suprotno. Toliko tehničkih grešaka i običnih pasova u kojima smo griješili, to je nenormalno. Neshvatljivo je da promašujemo dodavanja na četiri, pet metara. Onda i to njima da krila. Napravit ćemo analizu i izvući pouke. Što da kažem, nismo bili dobri, loša utakmica. To je nogomet, idemo tamo pobijediti'.