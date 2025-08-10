Split predstavio novog trenera

Sin legendarnog trenera Jasmina Repeše prošlu je sezonu vodio Cedevitu Junior, a prije toga bio je na čelu Cibone te čeških klubova Pardubica i Praga. Dino je po dolasku u Split odradio kratki intervju za klupske stranice.

'Pozdravljam sve ljubitelje košarke u Splitu, naše navijače, hvala upravi kluba na ukazanom povjerenju. Bilo je dugo toplo ljeto, imao sam neke opcije u inozemstvu i kod nas, ali odabrao sam Split zbog projekta kojeg su mi prezentirali ljudi iz kluba. Vjerujem da uz temeljit rad privući navijače na tribine i zajedno s njima ostvariti dobar rezultat', rekao je Repeša.

Još u vrijeme kada mu je otac Jasmin bio trener Splita, tamo početkom stoljeća, Dino je osjetio grad podno Marjana.

'Živjeli smo na Bačvicama, išao sam u OŠ Pojišan, vežu me lijepa sjećanja, druženja na onom igralištu ispred škole. Drago mi je da sam se vratio tamo gdje sam imao lijepo djetinjstvo' kaže Dino.

Kakav Split navijači mogu očekivati?

'Selektirat ćemo igrače koji mogu igrati na dva fronta, to je u ovom trenutku najvažniji do posla. ABA liga nije bila nikad jača, i domaća liga je sve snažnija, ekipe se pojačavaju iz tjedna u tjedan. Želimo momčad koja može parirati u ABA ligi i u domaćem prvenstvu se boriti za trofej sa Zadrom'.

Split je zahtjevna sredina, ne trpi prosječnost. Plaši li se Dino Repeša izazova vođenja "Žutih"?

'Ne plašim se izazova, ovo mi je osma sezona kao glavni trener, u ovaj posao sam ušao s 19 godina, bio sam pomoćnik Jusupu u KK Zagrebu. Split mi je izazov, vjerujem u rad, a to će navijači prepoznati i s njima ćemo biti puno bliži bitnim pobjedama i dobrim rezultatima', zaključio je Repeša.