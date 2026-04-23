Španjolski velikan na konopcima: Prijeti im ispadanje iz La Lige nakon 30 godina

Oba gola za Levante postigao je Ivan Romero u 38. i 4. minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. Sevilla je na 17. mjestu, odmah iznad zone ispadanja, s 34 boda, dok je Levante na pretposljednjem, 19. mjestu, s 32 boda.

Ovim porazom, Sevilla se itekako mora brinuti za ostanak u ligi. Posljednji put su iz La Lige ispali u sezoni 1999/2000 te su se vratili dvije sezone kasnije.

U 21. stoljeću, Sevilla je osvojila čak osam europskih trofeja. Momčad iz Andaluzije je sedam puta dizala trofej Europske lige i još jednom europski Superkup.