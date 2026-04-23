'U Hajduku nešto nije u redu! Kvare sve dobro što su radili ove sezone'

Na Poljudu je golom Vladana Bubanje Osijek slavio 1:0. Time je Hajduk ostao na 13 bodova iza Dinama te je samo pitanje trenutka kada će se i matematički naslov vratiti na Maksimir.

Neočekivani kiks Hajduka bio je jedna od tema i u MAXSportovoj emisiji Totalni nogomet. MAXSportov komentator Mateo Pukšar dao je svoje viđenje mini krize u koju je Hajduk upao.

'Mislili smo da je Koprivnica iznimka. No, kada sam pogledao prvih 45 minuta protiv Osijeka, shvatiš da tamo nešto nije u redu. Nisu unutra nimalo. Kompliciraju sezonu koja je jednostavna ispala na kraju. Završit ćeš drugi, ne možeš stići Dinamo, ali zašto kompromitiraš sve dobro što si napravio tijekom sezone', rekao je Pukšar.

