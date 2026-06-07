Fabrizio Romano se usred utakmice oglasio o Luki Modriću: Njegova objava sve govori

Luka Modrić još je jednom pokazao klasu koja ga godinama svrstava među najveće nogometaše svoje generacije. Hrvatski kapetan zabio je sjajan gol u pobjedi protiv Slovenije u posljednjoj provjeri Vatrenih prije odlaska na Svjetsko prvenstvo, a njegova izvedba izazvala je reakcije diljem nogometnog svijeta.

Među onima koji nisu ostali ravnodušni bio je i Fabrizio Romano . Najpoznatiji nogometni insajder oglasio se još tijekom utakmice te emotivnom objavom odao priznanje hrvatskom kapetanu.

'40 godina. Uskoro peto Svjetsko prvenstvo. I dalje igra, čak i s maskom na licu u prijateljskoj utakmici. Uvijek za svoju domovinu. Luka Modrić zabio je golčinu u svojoj 198. utakmici za Hrvatsku', napisao je Romano te na kraju dodao i znakovitu rečenicu koja je posebno odjeknula među navijačima:

Modrić je nekoliko minuta nakon gola napustio teren uz ovacije navijača u Varaždinu. Bio je to još jedan podsjetnik na njegovu veličinu, ali i trenutak koji je kod mnogih probudio emocije jer se sve češće spominje mogućnost da će predstojeće Svjetsko prvenstvo biti njegovo posljednje veliko natjecanje u hrvatskom dresu.

No, ako je suditi prema reakcijama nogometnih insajdera, Modrićeva priča još uvijek nije stigla do posljednjeg poglavlja.