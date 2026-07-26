problemi za Garciju

Šok za Hajduk pred utakmicu sezone: Garcia za Pafos ostao bez jednog od ključnih igrača

S.Č.

26.07.2026 u 21:23

Gonzalo Garcia NK Hajduk
Gonzalo Garcia NK Hajduk Izvor: Cropix / Autor: Vojko Basic / CROPIX
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Hajduk je samo nekoliko dana prije velikog europskog uzvrata dobio ozbiljan udarac.

Gonzalo Garcia na Cipru neće moći računati na Roka Brajkovića, jednog od najugodnijih iznenađenja početka sezone i igrača koji se nametnuo kao važan dio njegove početne postave.

Kako doznaje Dalmatinski portal, Brajković se ozlijedio na nedjeljnom treningu Hajduka. Težina ozljede još nije poznata, ali prve prognoze nisu dobre - 21-godišnji krilni napadač trebao bi propustiti uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa.

Detaljni pregledi pokazat će o kakvoj je ozljedi riječ i koliko će dugo Brajković morati izbivati s terena.

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Garcia mora pronaći novo rješenje

Brajkovićev izostanak dolazi u posebno nezgodnom trenutku za Hajduk. Mladi hajdukovac na početku sezone prigrlio je mjesto u početnoj postavi i dobrim igrama opravdao Garcijino povjerenje.

Europsku sezonu otvorio je sjajnim pogotkom protiv Žiline na Poljudu. Primio je loptu na rubu kaznenog prostora, prebacio je s desne na lijevu nogu i silovitim udarcem pogodio suprotni gornji kut.

Vrlo dobar bio je i u prvoj utakmici protiv Pafosa, koju je Hajduk pred svojim navijačima dobio 2:0. Brajković je započeo susret na desnom krilu i ponovno pokazao koliko je važan za energiju, agresivnost i trku Garcijine momčadi.

Hajduk zato na Cipar putuje s velikom rezultatskom prednošću, ali i bez igrača koji je u dosadašnjem dijelu europskih kvalifikacija bio standardan dio početne jedanaestorice.

Hajduk na Cipru brani dva gola prednosti

Uzvrat između Pafosa i Hajduka igra se u četvrtak, 30. srpnja, od 20 sati u Limassolu.

Bijeli su u prvoj utakmici slavili golovima Michelea Šege i Darija Melnjaka te napravili velik korak prema trećem pretkolu Europske lige. Ipak, ciparski prvak na svom će terenu pokušati od početka podići ritam i što prije smanjiti Hajdukovu prednost.

Garcia će sada morati pronaći novo rješenje na desnoj strani napada. Konačna odluka o zamjeni za Brajkovića vjerojatno će ovisiti o planu utakmice - hoće li Hajduk pokušati kontrolirati posjed i tražiti pogodak ili će naglasak staviti na čvrstinu, tranziciju i obranu stečene prednosti.

Jedino je zasad izvjesno da će na Cipru morati bez igrača koji je bio jedan od najvećih dobitnika početka Garcijina mandata.

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