Šok za Hajduk pred utakmicu sezone: Garcia za Pafos ostao bez jednog od ključnih igrača

Detaljni pregledi pokazat će o kakvoj je ozljedi riječ i koliko će dugo Brajković morati izbivati s terena.

Kako doznaje Dalmatinski portal, Brajković se ozlijedio na nedjeljnom treningu Hajduka . Težina ozljede još nije poznata, ali prve prognoze nisu dobre - 21-godišnji krilni napadač trebao bi propustiti uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa.

Gonzalo Garcia na Cipru neće moći računati na Roka Brajkovića , jednog od najugodnijih iznenađenja početka sezone i igrača koji se nametnuo kao važan dio njegove početne postave.

Garcia mora pronaći novo rješenje

Brajkovićev izostanak dolazi u posebno nezgodnom trenutku za Hajduk. Mladi hajdukovac na početku sezone prigrlio je mjesto u početnoj postavi i dobrim igrama opravdao Garcijino povjerenje.

Europsku sezonu otvorio je sjajnim pogotkom protiv Žiline na Poljudu. Primio je loptu na rubu kaznenog prostora, prebacio je s desne na lijevu nogu i silovitim udarcem pogodio suprotni gornji kut.

Vrlo dobar bio je i u prvoj utakmici protiv Pafosa, koju je Hajduk pred svojim navijačima dobio 2:0. Brajković je započeo susret na desnom krilu i ponovno pokazao koliko je važan za energiju, agresivnost i trku Garcijine momčadi.

Hajduk zato na Cipar putuje s velikom rezultatskom prednošću, ali i bez igrača koji je u dosadašnjem dijelu europskih kvalifikacija bio standardan dio početne jedanaestorice.

Hajduk na Cipru brani dva gola prednosti

Uzvrat između Pafosa i Hajduka igra se u četvrtak, 30. srpnja, od 20 sati u Limassolu.

Bijeli su u prvoj utakmici slavili golovima Michelea Šege i Darija Melnjaka te napravili velik korak prema trećem pretkolu Europske lige. Ipak, ciparski prvak na svom će terenu pokušati od početka podići ritam i što prije smanjiti Hajdukovu prednost.

Garcia će sada morati pronaći novo rješenje na desnoj strani napada. Konačna odluka o zamjeni za Brajkovića vjerojatno će ovisiti o planu utakmice - hoće li Hajduk pokušati kontrolirati posjed i tražiti pogodak ili će naglasak staviti na čvrstinu, tranziciju i obranu stečene prednosti.

Jedino je zasad izvjesno da će na Cipru morati bez igrača koji je bio jedan od najvećih dobitnika početka Garcijina mandata.