Mourinho krenuo u veliku čistku Reala: Evo koja zvijezda prva napušta klub

Raúl Asencio do prije nekoliko dana uvjeravao je svoje okruženje da želi ostati u Real Madridu, izboriti se za mjesto i dokazati Joséu Mourinhu da pripada najvećoj pozornici. Odgovor portugalskog trenera, međutim, navodno je bio hladan i konačan - na njega ne računa.

Prema informacijama španjolskog novinara Joséa Félixa Díaza , Real je spreman prodati Asencija već ovog ljeta. Njegov odlazak više se ne predstavlja samo kao mogućnost, nego kao jedan od sljedećih poteza u rekonstrukciji momčadi koju Mourinho želi potpuno oblikovati prema svojim zamislima.

Mourinho je tako nastavio veliku čistku svlačionice koju je započeo odmah po povratku na Santiago Bernabéu. Nakon niza ulaznih i izlaznih transfera, sljedeći na vratima je 23-godišnji stoper ponikao u Realovoj akademiji, a u potragu za njegovim novim klubom već se uključio i moćni Jorge Mendes.

Mourinho mu zatvorio vrata

Španjolski izvori tvrde da je Mourinho Asenciju već dao do znanja da ga ne vidi u svojim planovima za novu sezonu.

Real sada razmatra najbolje rješenje - trajnu prodaju ili odlazak koji bi mladom braniču omogućio redovitu minutažu, a klubu oslobodio prostor u prenatrpanoj momčadi.

AS je još krajem lipnja upozorio na veliki višak igrača u Realovoj obrani. Mourinho već ima Édera Militãa, Ibrahimu Konatéa, Deana Huijsena i Antonija Rüdigera, a klub istodobno radi na dolasku još jednog stopera.

U takvoj konkurenciji Asenciove šanse za ozbiljnu minutažu gotovo nestaju.

'Ne bi imao mjesta. Igrati bi za njega praktički bilo nemoguće', napisao je AS analizirajući situaciju u Realovoj posljednjoj liniji.

Zbog toga su u Madridu aktivirali operaciju njegova odlaska. Jorge Mendes već koristi svoju veliku mrežu kontakata kako bi pronašao klub koji bi zadovoljio i Realove financijske zahtjeve i Asenciove sportske ambicije.

Konkretna imena zainteresiranih klubova zasad nisu objavljena, ali španjolski mediji pišu da je Asencio već ponuđen na nekoliko adresa.

Želio je ostati i dokazati Mourinhu da griješi

Odluka je posebno bolna za mladog stopera jer je njegov plan bio potpuno drukčiji.

Njegov osobni trener Luiso Hernández prije samo nekoliko dana za AS je izjavio da Asencio želi ostati u Madridu, postati važan igrač i uspjeti u klubu u kojem je proveo najveći dio nogometnog odrastanja.

'Uvijek mi je govorio da želi nastaviti u Realu, biti važan i uspjeti. Ima sve kvalitete potrebne da bi uspio u Madridu', rekao je Hernández.

Asencio je zato tijekom odmora intenzivno radio kako bi na početak priprema stigao u najboljem mogućem stanju. Vjerovao je da svi igrači dolaskom novog trenera kreću od nule i da će kroz treninge dobiti priliku uvjeriti Mourinha.

Čini se, međutim, da portugalski trener nije promijenio odluku.

Mourinho želi smanjiti broj igrača prije nastavka prijelaznog roka, a Real ne želi riskirati da Asencio provede sezonu na klupi i dodatno izgubi tržišnu vrijednost.

Od velikog proboja do izlaznih vrata

Asencio je još nedavno izgledao kao jedno od dugoročnih rješenja Realove obrane.

Nakon proboja iz Castille brzo se nametnuo u prvoj momčadi, a Realovi službeni podaci pokazuju da je prošle sezone odigrao 34 utakmice, postigao dva gola i na terenu proveo 2514 minuta.

Klub je s njim produžio ugovor do ljeta 2031. godine, što je tada izgledalo kao jasna potvrda velikog povjerenja.

Međutim, njegov je status u međuvremenu potpuno promijenjen. Nova pojačanja, povratak ozlijeđenih igrača i Mourinhova želja za još jednim elitnim stoperom gurnuli su ga prema dnu hijerarhije.

AS je već ranije naveo da je Real spreman saslušati ponude, dok su novinari Guillermo Rai i Jorge C. Picón objavili da klub već neko vrijeme radi s Mendesom na pronalasku izlaznog rješenja.

Mourinhova odluka sada je, čini se, uklonila i posljednju dvojbu.

Real mora prodavati prije novih kupovina

Asenciov slučaj dio je puno veće čistke u Madridu.

Real je tijekom ljeta dodatno pojačao momčad, ali se pritom suočio s ozbiljnim viškom igrača. Mourinho zato želi prvo smanjiti kadar, a tek onda dovršiti posljednje velike poslove prijelaznog roka.

Španjolski mediji pišu da su uz Asencija pod povećalom i drugi igrači čija je minutaža upitna. Portugalac ne želi veliku svlačionicu punu nezadovoljnih nogometaša, nego uži kadar u kojem svaki igrač ima jasno definiranu ulogu.

Za Asencija takva uloga očito više ne postoji.

Real vjeruje da bi prodaja bila korisna za sve strane - klub bi ostvario prihod i oslobodio mjesto u momčadi, dok bi 23-godišnji branič u novoj sredini dobio priliku koja mu u Madridu trenutačno nije zajamčena.

Mourinho je tek započeo svoju drugu eru na Bernabéuu, ali već je pokazao da neće čekati s teškim odlukama. Asencio je samo posljednji igrač koji je to osjetio.