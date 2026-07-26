Katastrofalne vijesti za Hajduk: Sumnja se na tešku ozljedu važnog aduta, mogao bi izbivati pola godine

Brajković će sutra obaviti detaljan pregled nakon kojeg će biti poznata konačna dijagnoza. U ovom trenutku postoji tek mala mogućnost da ligamenti ipak nisu puknuli i da je riječ o lakšoj ozljedi zbog koje bi pauzirao približno mjesec dana.

Kako doznaje tportal, liječnici sumnjaju na puknuće križnih ligamenata, zbog čega bi 21-godišnji krilni napadač s terena mogao izbivati i do šest mjeseci.

Konačna dijagnoza stiže sutra

Brajković se ozlijedio na treningu uoči puta na Cipar, a odmah je postalo jasno da neće biti spreman za uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa.

Dalmatinski portal prvi je objavio da je važan Garcijin adut otpao za uzvrat, no nove informacije do kojih je došao tportal upućuju na znatno ozbiljniji problem.

Liječnici sumnjaju na ozljedu križnih ligamenata, jednu od najtežih ozljeda u nogometu. Potvrdi li sutrašnji pregled njihove sumnje, Brajkovića čeka višemjesečna stanka i dugotrajan oporavak.

Najbolji scenarij za mladog igrača i Hajduk bio bi da ligamenti nisu puknuli. U tom bi slučaju Brajković mogao izbivati oko mjesec dana, no trenutačno se takav rasplet smatra znatno manje izglednim.

Velik udarac za Garciju

Brajkovićev mogući dugotrajni izostanak bio bi težak udarac za Gonzala Garciju. Mladi hajdukovac nametnuo se na početku sezone i izborio mjesto u početnoj postavi, a dobrim igrama pokazao je da može imati važnu ulogu u novom Hajduku.

Posebno se istaknuo sjajnim pogotkom protiv Žiline, a od prve minute zaigrao je i u pobjedi 2:0 protiv Pafosa na Poljudu.

Hajduk na Cipar putuje s velikom prednošću, ali bez igrača koji je bio jedno od najugodnijih iznenađenja početka sezone. Garcia će za uzvrat morati pronaći novo rješenje na krilu, dok će svi na Poljudu s nestrpljenjem čekati rezultate sutrašnjeg pregleda.

Tek će tada biti poznato čeka li Brajkovića pauza od približno mjesec dana ili najteži scenarij - izbivanje koje bi moglo potrajati čak pola godine.