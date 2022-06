Marin Čilić iznenada je otkazao nastup u Wimbledonu, a sada se zna i zašto je to učinio: Srce mi je slomljeno...

Hrvatska neće imati predstavnika u pojedinačnoj muškoj konkurenciji na ovogodišnjem Wimbledonu, jer je nakon Borne Ćorića od nastupa odustao i Marin Čilić, koji je bio pozitivan na testiranju na koronavirus

Trebao je ovo biti Čilićev 14. nastup u All England Clubu gdje je od 2014. do 2016. triput zaredom došao do četvrtfinala, a 2017. ostvario i najveći rezultat probivši se do finala u kojem zbog žuljeva nije mogao pružiti snažniji otpor Rogeru Federeru koji je slavio sa 6-3, 6-1, 6-4.