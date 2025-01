Slovenac se naklonio Hrvatima, a jednog je izdvojio: Njega to ne izbaci iz takta

Normalno, tada se malo skrati ruka. Ali ostali su hladni, mudri, nisu srljali, te su mic po mic, smanjivali zaostatak. Uz to je relativno brzo izbornik Sigurdsson promijenio Kuzmanovića, ubacio Pešića koji je obranio neke lopte. Normalno, i dvorana je bila na početku malo u šoku, ali bila je dovoljno jaka pa su kasnije pomogli Hrvatskoj da se digne, i rezultatski vrati već do poluvremena.

U drugom poluvremenu sve je izgledalo drugačije. Iako je rezultat bio u egalu. No, Sigurdsson je opet u pravom trenutku stavio na gol Kuzmanovića. Ja bih ti tu naglasio da je Dominik jedan od tih golmana kojeg ništa ne može pokolebati. I ne izbaci ga iz takta ako ga promijeniš. On to zaboravi, odnosno kao da se nije ništa dogodilo i to se i vidjelo. Obranio je opet puno ključnih lopti. Slovenija, da je zabila sve te zicere koje je imala, mislim da bi bila u egalu do kraja utakmice. To se Sloveniji nije dogodilo. Hrvatska je iskoristila neke mane, neke greške, neke zapucane šuteve Slovenije.

Mislim da je Slovenija odigrala više nego korektno, dobru utakmicu. Generalno gledajući, bila je utakmica za guštanje, za sve. Bila je i malo infarktna, odnosno ne za one koji možda imaju slabo srce. Završeno je po želji Hrvatske i čestitam reprezentaciji Hrvatske na pobjedi. I već sam rekao Hrvatska se diže'.