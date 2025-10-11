preporod milana

Slavni talijanski novinar objasnio kako je točno Modrić promijenio Milan

S.Č.

11.10.2025 u 15:56

Modrić i Rabiot
Modrić i Rabiot Izvor: Profimedia / Autor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia
Ugledni talijanski nogometni insajder Gianluca Di Marzio u razgovoru za stranicu MilanVibes HQ istaknuo je koliko su Luka Modrić i Adrien Rabiot promijenili lice Milana ove sezone.

‘Igrači poput Modrića i Rabiota donose trenutačan učinak, ne samo taktički nego i kroz osobnost i vodstvo. Oni mijenjaju kemiju momčadi. Posebno je dolazak Rabiota bio presudan jer je Milanu dao drugačiji ritam i snažniju prisutnost’, rekao je Di Marzio.

Talijanski novinar zatim je upozorio i na 'slatke brige' koje čekaju trenera Massimiliana Allegrija: ‘Bit će teško za Maxa održati ravnotežu bez rotacije europskih zvijezda. Koga izostaviti? Rabiota? Ne. Modrića? Nikako. Fofanu? On je sjajan. Dakle, neće biti lako Jashariju, Ricciju ili Loftusu-Cheeku dobiti minutažu’, dodao je Di Marzio.

Modrić postao vođa Milana i najbolji veznjak Serie A

U 41. godini života Luka Modrić ponovno je dokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najvećih veznjaka u povijesti. U dresu Milana ne samo da dirigira igrom i tempom utakmica, nego je postao i neospornim vođom svlačionice.

Njegov utjecaj vidljiv je u svakom segmentu — od mirnoće u teškim trenucima do vizije kojom otvara prostor suigračima. Talijanski mediji redovito ga ističu kao najboljeg veznjaka Serie A, a navijači mu na San Siru pjevaju pjesme i skandiraju ime nakon gotovo svake utakmice.

S Modrićem u sastavu Milan je ponovno dobio prepoznatljivu snagu i eleganciju u sredini terena. Pod njegovim vodstvom momčad Massimiliana Allegrija igra smireno, organizirano i ambiciozno — i jasno je da s Modrićem kao vođom cilja na novi naslov prvaka Italije.

